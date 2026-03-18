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搶收周子瑜小卡「指定新品」被掃光！網嘆：跑兩、三間都沒了

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，只要購買指定新品，就可以拿到限量的小卡。此次活動吸引許多粉絲搶買，更有人為了集滿整套，直接掃光新品。這個狀況也引起網友討論，「掃那麼多，想買的人都買不到」、「就是這樣掃，害我買不到」。

粉絲想收小卡，掃光便當

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有網友在Dcard上發文表示，周子瑜的魅力很強大，有粉絲為了集滿小卡，掃了大概20個便當，讓他覺得很誇張。他也說，如果有粉絲需要幫忙吃便當的話，身為「乞丐超人」的他可以幫忙吃。

在Threads上，也有不少網友發文，詢問是否有粉絲只要小卡、不要食物，他可以收。也有粉絲則是PO出照片，詢問是否有人想要吃新品，可以低價販售或者免費送。

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

網友嘆買不到新品

而這樣的現象，也引起網友討論，「就是有這種人，死也不去買，讓他血虧」、「吃不完又搬這麼多，害我買不到」、「麵蠻好吃的，晚上想再去買，跑兩、三間都沒了」、「回家去別的門市都沒有了，好想吃義大利麵，新品欸，還贈小卡。雖然量真的有點少，但半半雞很好吃」、「好煩，這次聯名有很多想吃的東西，但就是因為聯名，感覺都很難買到了」。

此外，全家近日感謝中華隊，3月10日在APP隨買跨店取推出多項「買1送1、買2送1」優惠。萊爾富近來感謝中華隊在賽事中的亮麗表現，推出多項門市優惠，從咖啡、日用品，到紀念商品皆祭出折扣。

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