去年車禍307死全台最多！今又大車輾人　高雄議員：市長看到了嗎？

▲高雄25歲騎士疑闖紅燈，遭大貨車撞亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

交通部日前公布數據，去年高雄30日內交通事故死亡人數達307人，名列六都第一，高雄市議員白喬茵狠酸，「不知道人在美國的陳其邁市長有沒有看到」。回顧高雄近期交通亂象，短短一周內就發生2名騎士遭撞死、毒駕橫掃機車群，甚至還有駕駛在街頭上演「暴力碰碰車」，今早又發生大車輾斃騎士案，讓高雄交通安全問題再度成為焦點。

交通部12日公布2025年全國交通事故30日內死亡人數統計數據，共有2858人不幸喪生，其中高雄市以307人居全國最高。白喬茵指出，以高雄來說，等於去年平均每28.5小時就有一個人死於交通事故，且連續七年蟬聯各縣市死亡人數之冠，包括機車事故死亡人數排名第一、高齡死者排名第二。

▲高雄去年車禍307死全台最慘，白喬茵狠酸市長陳其邁不曉得有沒有看到。（圖／翻攝高雄市議員白喬茵臉書）

白喬茵並直言，雖然高雄的死亡曲線有緩坡下降，但以一個號稱致力於發展城市級主權AI的地方來說，除了受邀GTC年會，如何能實質落地利用大數據及AI系統深入剖析事故肇因，透過數位孿生技術模擬調整道路規劃，來有效下降高雄的交通死亡人數，才是民眾的期待。

事實上，回顧近一周高雄交通事故，可說是「撞」況不斷。12日凌晨小港區就發生一起死亡車禍，一名25歲陳姓男子騎乘機車行經沿海路段時，疑似因闖紅燈，遭到一輛由54歲王男駕駛的大貨車猛烈撞擊，最後因傷勢過重宣告不治。

▲21歲吳男吸食喪屍煙彈違法上路發生自撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

事隔2天，14日在仁武區再度發生死亡車禍，49歲加油站員工陳男下班返家途中，行經澄觀路時，遭路邊起步的一輛剛起步的休旅車突然切入車道，導致兩車發生碰撞。事故導致陳男當場受重傷意識不清，經送醫急救一小時後仍不治。

今（18）日在仁武區也發生重大車禍事故，一名52歲女騎士遭拖板車撞擊，連人帶車卡在貨車底下，畫面相當驚悚。消防局出動人車前往救援，將昏迷的女騎士救出，現場立即實施CPR後隨即送醫，但經搶救仍宣告不治。

▲女騎士疑鑽車縫遭拖板上追撞捲入車底。（圖／記者吳世龍攝）

一周內在大寮區、新興區也接連發生駕駛毒駕「橫掃路邊車輛」事故，造成眾多車損。此外，近日還有2車因行車糾紛，在街頭上演「暴力碰碰車」大戰，導致4人受傷，也嚇壞目睹路人。

▲高雄街頭上演「暴力碰碰車」，釀4人受傷。（圖／翻攝自記者爆料網）



針對交通安全問題，白喬茵說，這些數字的背後顯示，在道路工程設計、考照制度或是執法層面上，政府對於交通改革的決心與魄力依舊停留在出張嘴的階段，去年全國死亡降幅僅3.1%，距離原定目標要在2030年減少50%仍有一段很長的路。

白喬茵喊話，期待市長在出國考察、爭取招商的同時，也能帶回國外先進的交通安全經驗與科技管理手段，讓高雄成為一個真正交通友善的都市，讓市民朋友在努力工作的同時，也能平平安安地回家。