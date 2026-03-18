陸助台人撤中東　國台辦：台胞證就是「護身符」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸多家官媒10日報導，大陸駐伊斯坦堡總領館協助多名受困土耳其的台灣旅客抵達上海，並轉機回台灣；此舉遭陸委會批評是認知作戰。大陸國台辦表示，民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，無情無能無作為，反問「誰真正為台灣同胞遮風擋雨」，並稱有台灣民眾說「台胞證就是護身符」。

受中東局勢影響，滯留當地多天的近百名台灣民眾在大陸駐外使領館協助下撤離，經上海中轉返回台灣。我政府表示，這批民眾並非滯留中東戰火地區，也未接獲通報，可能是大陸「認知戰」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日於例行記者會上表示，兩岸同胞都是中國人，「我們始終牽掛著包括台灣同胞在內的海外中國公民安危」。近期，受中東局勢影響，許多台胞滯留當地。近日，中國駐伊斯坦堡總領事館協調有關方面協助93名台胞改乘大陸航班飛抵上海，第一時間為其辦理台胞證，助其順利中轉返台。

陳斌華說，還有不少台胞通過中國領事APP、12308領保熱線等求助，大陸駐伊朗、以色列使館、駐杜拜總領事館等駐外使領館均協助台胞返台或撤往安全地區。他稱，受助台胞紛紛感嘆，「無論何時，都有祖國在」、「親身體驗到了兩岸一家親」、「台胞證就是護身符」。

陳斌華批評，民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，無情無能無作為，竟然還一再攻擊詆毀大陸方面對台胞的關愛守護，「真是恬不知恥」。「到底誰真正把台灣同胞放在心上，誰真正為台灣同胞遮風擋雨，事實擺在面前，公道自在人心。」

另一方面，對於民眾黨不分區立委李貞秀的「國籍」爭議，陸委會表示，建議在大陸出生、屬於兩岸婚姻出生的子女、小時候曾在中國大陸居住過等情形的民眾，確認一下是否曾在大陸設籍，以免未來擔任公職時台灣身份出問題。

陳斌華說，民進黨當局反覆操弄陸配群體及其子女戶籍問題，並刻意將戶籍問題與所謂「國籍」問題混淆，其目的就是要打壓迫害陸配，剝奪其正當權利，夾帶「兩國論」私貨。

陳斌華續稱，大陸對此予以強烈譴責，將採取必要措施為陸配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓迫害陸配群體的首惡分子。