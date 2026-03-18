選擇性封鎖！伊朗管控荷莫茲海峽　5艘「友好國船隻」成功通行

▲ 懸掛賴比瑞亞國旗的「神龍號」（Shenlong Suezmax）油輪載運沙烏地阿拉伯原油，通過荷莫茲海峽後抵達印度孟買港。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火延燒至今，全球最重要的能源運輸動脈荷莫茲海峽陷入封鎖危機。最新數據顯示，伊朗正實施「選擇性放行」策略，僅允許友好國家船隻通過這條每日承載全球20%石油與天然氣運輸的咽喉要道。

《法新社》報導，自2月28日美以對伊朗發動攻擊後，德黑蘭當局即封鎖荷莫茲海峽，多艘船隻傳出遭受致命攻擊。但海事情報公司Windward於17日發布追蹤報告指出，15日至16日期間，至少有5艘船隻成功經由伊朗水域駛離海峽。

海事報告證實：伊朗對盟友開放通行

報告強調，「這條新航線證明，伊朗的選擇性封鎖已演變成允許盟友與支持者通行」，「愈來愈多跡象顯示，德黑蘭正對海峽實施基於許可的過境管控。」

摩根大通商品分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）說明，獲准通過的船隻並非循常規路線，而是經由靠近伊朗海岸的拉熱克島-格什姆島航道（Larak-Qeshm Channel）離開，其中包括多艘散裝貨輪及巴基斯坦籍油輪Karachi號。

巴基斯坦油輪開啟應答器、安全通過

值得注意的是，Karachi號通過海峽時開啟自動應答器，這與其他船隻為避免成為攻擊目標而關閉系統的做法截然不同。

目前已有部分國家和伊朗展開密集談判，爭取船隻通行權。印度2艘液化石油氣油輪周末成功通過海峽抵達本國港口，土耳其籍船隻也在獲得許可後順利通行。與此同時，華府正敦促盟國為區域航運提供軍事護航。