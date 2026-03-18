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掃條碼結帳卡卡！超商店員教「改變1手勢」立刻掃到　全場點頭

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

電子支付越來越普及，不少民眾外出時攜帶的現金變少，結帳時也改以掃碼付款。不過，近期有超商店員分享，許多人出示付款條碼時，習慣把手機拿直，也就是與地面垂直，但這樣的角度其實不利掃描；若能把手機放平、並將螢幕亮度調高一些，通常會讓店員操作起來更順利。

手機放平較好刷條碼

一名日本網友在社群平台X發文，在超商打工一段時間後發現，使用電子支付的客人大致可分成兩類，一種是出示條碼時把手機拿直，另一種則是將手機放平。不過，若客人結帳時把手機放平，會比較方便掃描與操作。

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貼文一出，許多店員頻頻點頭，「同感，放平最好掃，有些客人會拿斜斜的，但有時候因為反光也不太方便」、「希望客人直接把手機放在桌上就好，最簡單的方式」、「我覺得有一個很重要的是，條碼是沒有方向問題的，只要把手機放平，方便掃描就好，不用轉動手機方向。

螢幕亮度也是關鍵

還有人提到，手機螢幕的亮度也很重要，「螢幕亮度更重要，太暗真的刷不到」、「希望客人都可以把亮度調到最大，不然反覆刷很浪費時間」。

其他網友則表示，「曾經拿直的一直刷不到，放平後一次就成功，真的很神奇」、「原來條碼沒有方向喔，那我以前在那邊轉來轉去，不就很像小丑」、「之前遇過店員請我把手機放桌上，之後我都這樣結帳」。

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