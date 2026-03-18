初見面撿屍19歲女同學！男大生辯「犯了青年男子常見錯誤」求免囚

▲男大生撿屍女同學遭判刑，急忙認罪並上訴二審求法官給緩刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名鄭姓男大生在Tinder認識同校女同學，約到酒館喝酒後，將泥醉的女同學帶回住處性侵，被女同學告上法院。一審法官判定鄭男犯行屬實，依他犯乘機性交罪，處4年徒刑。二審鄭男才認罪，但辯稱性侵是「青年男子常見之錯誤」，法官審酌他提出賠償50萬的意願但遭拒等情，改判鄭男3年8月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，鄭男於2022年5月初，透過Tinder認識同校19歲女大生美美（化名），並在同年12月2日晚間9時許邀她在某餐酒館見面，兩人一同聊天喝酒，美美喝了一杯半的調酒已泥醉，鄭男見她意識不清，趁機將她帶回租屋處，對她性侵得逞。

美美醒來後發現自己沒穿衣服，驚覺遭到性侵，她原本陷入自責情緒中而未提告，只敢向知心好友訴苦，沒想到鄭男在犯後還要求追蹤她的社群媒體，並傳送美美側躺床上、裸露背部的照片，讓美美心生恐懼，事發半年後身心壓力承受不住，決心報警提告。

全案審理時，鄭男辯稱兩人是合意性交。不過法官認為，鄭男雖和美美在網路認識半年，但兩人只是一般朋友，當天更是第一次見面，一般人並不會同意和陌生人發生性行為。且事後在美美質疑當晚過程時，鄭男還輕挑回應「我會當爸爸」、「射後不理」、「你把我吃了」等含混帶過，依雙方對話內容，得知當時美美處於泥醉狀態，根本無法同意發生性行為，判定鄭男犯行數實。審酌鄭男大學肄業、正在當兵等情，依他犯乘機性交罪，處4年徒刑。

▼案發後女大生陷入情緒低潮，半年後才鼓起勇氣提告。（示意圖／取自pakutaso）

檢方和鄭男都上訴，檢方認為鄭男犯後否認行，反控美美不滿鄭男催討酒館酒錢，才提出告訴，對美美造成二度傷害，一審判刑太輕。

鄭男和律師則辯稱，鄭男是樸實奮發的大學生，還要開啟光明人生，本案又不是殺人放火，而是「成長過程兩性關係學習階段青年男子常見之錯誤」，若是因此影響鄭男的前途，實在是太過嚴苛。

鄭男和律師表示，鄭男已經突然悔悟，甚至羞愧到不惜輕生謝罪，願意認錯認罪並切結保證不會再犯，且持續表達想和解的熱忱，更準備了50萬想賠償美美，不能因為美美堅持不願和解，就要嚴懲鄭男，毀了他的未來，希望法官從輕發落，用刑法第59條情堪憫恕減刑再緩刑，鄭男必定努力學習報效國家。

二審法官認為，鄭男客觀上並沒有引起同情之處，不過審酌他認罪、有提出具體賠償金額的犯後態度，及美美身心重創至今走不出來，當庭表示希望對鄭男從重量刑等情，撤銷原判決，改處鄭男3年8月徒刑。可上訴。

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