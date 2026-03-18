WBC委內瑞拉擊敗美國！　川普秒發「1單字」網笑瘋

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）冠軍爭奪戰精彩落幕，最終由委內瑞拉以3比2力克地主美國隊，爆冷抱走冠軍獎盃。賽後，向來不按牌理出牌的美國總統川普（Donald Trump）隨即在社群平台發文，卻僅有短短一個單字「建州」，讓網友笑翻表示，「讓委內瑞拉再次偉大！」

就在委內瑞拉確定奪下WBC冠軍的那一刻，川普於台灣時間18日上午10時57分，在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布最新貼文。內容以全大寫霸氣寫下「建州啦（STATEHOOD）！！！」

文末更帥氣署名「President DJT」。雖然全文篇幅極短，卻讓外界立刻聯想到他先前拋出的「第51州」幽默言論。

Donald J. Trump Truth Social Post 10:57 PM EST 03.17.26



STATEHOOD!!! President DJT — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 18, 2026

曾大讚委國「好事連連」：考慮成為美國一員嗎？

事實上，川普對本屆委內瑞拉代表隊的關注早在四強賽就可見端倪。

委內瑞拉四強賽以4比2逆轉擊敗義大利，川普賽後便曾在平台上狂讚委國球員狀態絕佳，「他們現在狀態非常好，最近委內瑞拉真的好事連連，我很好奇，這股神奇力量到底是怎麼回事？」當時川普更在文末歪樓，半開玩笑地隔空喊話問道，「考慮成為美國第51州嗎？」

隨著如今委內瑞拉正式封王，川普這句「建州」再次點燃社群笑點，不少支持者紛紛留言表示，「委內瑞拉51州、古巴52州，那伊朗就是第53州了」、「委內瑞拉已經證明，他們可以成為享有所有權利的美國人」、「讓委內瑞拉再次偉大！」