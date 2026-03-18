台中西區懸日周末連3天登場　下次要等到4/30在台北

▲中央氣象署預報，台中市西區公益路將可見懸日美景。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者周湘芸／台北報導

「懸日」是指太陽在升起或落下時，恰好出現在兩側高樓林立的街道底端，太陽懸掛在街道盡頭的景象。中央氣象署預告，下周日（22日）至周二（24日）台中市西區公益路將可見懸日美景，下一次則於4月30日在台北市出現。

根據氣象署2026年懸日預報，下周日傍晚5時48分至6時08分、周一傍晚5時44分至6時04分、周二傍晚5時40分至6時00分於台中市西區公益路（民權路以西）將可見懸日美景，夕陽將逐日較前一日早4分鐘運行到達街道的中心，其仰角亦較前一日稍高。

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氣象署預報，下周日至周二鋒面北移、東北季風減弱，氣溫回升，僅東半部及恆春有局部短暫雨，午後山區有零星雨，其他地區晴到多雲。

氣象署表示，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置，在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。而夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點有些微差異。

根據氣象署預報，下一次可見懸日美景時間為4月30日至5月2日，於台北市忠孝東西路（新生高架以西），時間預估為4月30日傍晚5時56分至6時16分、5月1日傍晚5時53分至6時13分、5月2日傍晚5時50分至6時10分。

另外，氣象署提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。民眾在街道觀賞懸日時，也要注意交通秩序的維持和自身的交通安全。