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LINE介面大改版重點一次看　聊天好友整合、相簿搜尋更方便

▲▼LINE。（圖／記者吳立言攝）

▲LINE介面大改版重點一次看。（圖／記者吳立言攝）

隨著服務即將邁入 15 周年，LINE 也透露聊天室介面將於 3 月底迎來更新，官方表示此次改版目標在於提供更直覺且舒適的溝通體驗。新介面已在日本率先上線，並隨 LINE 15.16.0 版本陸續開放，台灣預計將於 3 月底跟進推出。

從日本版本可觀察到，此次改版重點在於介面整合與操作簡化，讓用戶能更直覺地管理聊天與聯絡人。

▲▼LINE聊天介面頁大改版。（圖／記者吳立言製）

聊天、好友整合　減少頁面切換

本次最大變動，在於聊天分頁中新增「聊天」與「好友」兩大標籤。使用者可直接在同一頁面切換聊天列表與好友清單，不再需要於不同分頁間來回操作。

LINE 表示，此次改版歷經多次使用者測試與回饋調整，特別針對不同年齡層的操作習慣進行優化，使整體操作流程更加順暢。

操作引導上線　角色「熊大」協助新手

為協助用戶快速適應新介面，LINE 在首次使用時加入角色「熊大（Brown）」導引功能。用戶可點擊畫面右下角提示氣泡，了解各項操作方式。此設計已在日本版本導入，台灣是否完整採用仍待實際上線確認。

▲▼LINE聊天介面頁大改版。（圖／記者吳立言製）

三大功能升級　日常使用更方便

此次更新同步強化多項實用功能，除了聊天與好友切換外，也針對相簿瀏覽與操作入口進行整合改良。

其中，「相簿統整檢視」功能被移至好友分頁，用戶可一次查看多個聊天室中的照片，不必再逐一翻找，大幅提升找圖效率。

此外，多項常用功能也集中於「＋」按鈕中，包括建立聊天室、建立群組、加入好友、QR Code 掃描與顯示，以及聊天列表管理等操作，讓常用功能更容易快速存取。

▲▼LINE聊天介面頁大改版。（圖／記者吳立言製）

在聊天列表管理功能上，不同系統提供的操作略有差異：

iOS 用戶可執行「隱藏」、「刪除」與「全部標為已讀」；Android 用戶則提供「隱藏」與「刪除」，並另設「全部設為已讀」功能。

LINE 表示，此次改版建立在用戶回饋基礎上，未來仍將持續完善產品設計，提升通訊便利性與整體使用體驗。若屆時尚未收到更新，用戶可透過應用程式商店下載最新版本以體驗新功能。

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