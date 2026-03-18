強調「堅決打擊」台獨「分裂勢力」　國台辦：挑釁愈甚，打擊愈烈

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸兩會《政府工作報告》強調「堅決打擊」台獨「分裂勢力」，相較去年《政府工作報告》「堅決反對」台獨「分裂」的表述，態度更加鮮明，力道有所加強。大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日也回應，「台獨」挑釁愈甚，我們打擊愈烈。

陳斌華指出，「台獨」分裂勢力嚴重損害國家主權和領土完整，煽動兩岸對立對抗，是台海和平穩定的最大威脅，只會給台灣同胞帶來深重禍害。在維護國家主權和領土完整這一原則問題上，我們意志堅如磐石，態度始終如一。

陳斌華強調，我們決不容忍、決不姑息任何形式的「台獨」分裂活動，有充分的信心、強大的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。

陳斌華表示，「台獨」挑釁愈甚，我們打擊愈烈。希望廣大台灣同胞認清「台獨」分裂的極端危險性和危害性，同我們一道堅決打擊「台獨」分裂勢力，以實際行動維護自身安全福祉和台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

媒體問及，「國台辦如何貫徹落實《政府工作報告》涉台內容？」

陳斌華指出，今年是「十五五」開局之年。今年《政府工作報告》涉台內容集中闡述了當前對台工作的大政方針、原則立場和目標任務，對做好今年對台工作具有重要指導意義。

陳斌華說，「十四五」圓滿收官，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，為推進祖國統一大業奠定了更為堅實的基礎。

陳斌華進一步表示，「十五五」規劃綱要的實施，必將為廣大台胞台企提供更為廣闊的發展機遇。我們將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸交流合作、融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果，促進兩岸人員往來、心靈契合，推動兩岸共同傳承弘揚中華文化。

最後，陳斌華說，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，團結廣大台灣同胞，堅定支持愛國統一力量，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。