將1歲8月大女兒拋入海中！還好父親跳海救回　病母判3年定讞

▲女子受精神疾病影響，竟將1歲多的女兒拋入海中。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄一名女子長期受精神疾病影響，2021年10月間，與丈夫騎機車載著1歲8月大的女兒到海邊堤防散心。女子在無預警狀況下，抓起女兒拋入海中。丈夫立即跳入海中救女兒，路人也前來搭救，父女撿回一命。一二審法院均認定女子受精神疾病影響，判刑3年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，女子自2017年起就領有慢性精神疾病輕度身心障礙證明，生下女兒後，病況更加嚴重。在發生本案之前，女子就曾經獨自將女兒留在家中，2020年8月間，更因為懷疑有人要殺害她，竟帶著女兒從自家3樓跳樓自殺，還好獲救。丈夫陪伴她，經常帶著她外出散心。

案發於2021年10月間，晚間9點左右，丈夫騎機車載著女子以及女兒，一同到海邊的堤防散心。女子坐在堤防旁的纜樁上，丈夫站著，女兒則在媽媽面前的推車上。這時女子突然無預警抱起女兒，拋入海中。丈夫見狀大驚，隨即跳入海中營救不會游泳的女兒。而女子這時轉頭就跑，並攔了一部計程車，要求開往台南的娘家中。

夜間海象極差，父女2人落海後，情況非常危急。還好路人發現有人落海，趕緊前來救助，並通知警消人員到場。經過搶救後。父女2人均被救起，生命沒有大礙。檢警循線逮捕女子，並依照「家暴殺人未遂罪」嫌提起公訴。

一二審法院審理後，均認為女子受病情影響才犯案，依照刑法第19條第2項所稱「行為時因精神障礙，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低」之情形，減輕其刑，最後均將女子判處有期徒刑3年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。