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立院受訪遭推擠「撞到胸部」　劉世芳：盼有一個友善的空間

記者張君豪／台北報導

3月18日上午，內政部長劉世芳到刑事警察局主持全台警方打詐掃黑專案記者會後，針對17日在立法院受訪時與媒體發生肢體接觸「騷擾」爭議說明。劉世芳受訪表示，當時情況主要發生於媒體推擠採訪過程被不當碰觸，當下產生的直覺反應，並非外界所稱「闖關」，盼透過說明釐清誤解。

▲內政部長劉世芳18日在刑事局視察掃黑成果時，回應在立院遭媒體推擠的爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長劉世芳18日在刑事局視察掃黑成果時，回應在立院遭媒體推擠的爭議。（圖／記者張君豪翻攝）


劉世芳表示，依立法院受訪慣例，於立院受訪多在文化走廊進行。當天她在簽到後轉身受訪時，過程中「有幾位媒體朋友碰撞到我的胸部」，第一次認為是記者採訪過程中的正常接觸，未特別在意，但後續第二、第三次接觸發生時，因推擠情況持續，才向對方表示「是不是麻煩你後退一點」。她強調，當時僅針對實際發生碰撞的個別對象提醒。

對於現場畫面被解讀為表情不悅，劉世芳表示，她在回應其他提問時，因現場推擠與肢體接觸造成不適所造成。她強調，未來這類情況會請幕僚協助規劃受訪空間，「在訪問的時候有一定的空間」，以減少類似情形再度發生。

劉世芳表示，政治人物在公開場合接受媒體採訪時，普遍可能面臨類似情況，她能理解媒體需即時取得畫面的需求。但她認為，若能在採訪時維持適當距離與空間：「受訪的人能夠有一個友善的空間」，雙方在互動上較不易產生壓迫感，也可避免肢體接觸引發爭議。

針對外界將事件解讀為「闖關」或不當應對，劉世芳回應，「互相的誤會透過今天的說明，能夠把它澄清就會好」，並指出媒體採訪權與受訪者基本空間應同時被尊重，尤其在涉及身體接觸時，「才不會引起不必要的聯想。」

媒體也詢問，國民黨及民眾黨方面質疑其劉在立法院備詢時的互動，可能涉及「職場霸凌」。對此，劉世芳表示，在立法院備詢台上，她代表內政部長職務，立法委員則在質詢台上行使監督職權，「這是一個公共政策討論、批評與監督的空間」，強調相關互動屬於制度性運作：「沒有個別的職場暴力的情形。」

有媒體詢問：未來若立法院委員會召委更替，相關備詢安排是否有所不同，劉世芳回應，行政院對於非具立法委員完整身分之質詢，已有既定程序，「我們按照行政院的程序來辦」，她強調不回答假設性問題。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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