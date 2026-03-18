夫自稱小王還預支討零用錢　妻見對話傻眼求償80萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿茂（化名）在婚姻關係存續期間與A女發生婚外情，不僅稱呼對方為「寶寶」，還曾發生2次性行為，憤而決定對丈夫提告求償80萬元。雖然阿茂否認外遇，但在對話紀錄中他以「小王」自居，甚至向A女示愛，最終仍被法官判處應賠償妻子25萬元較為適當。

▲阿茂否認外遇，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，和丈夫阿茂結婚超過10年，對方卻在婚姻關係存續期間，於2025年1月至5月間與A女交往，兩人以伴侶相稱，交往期間有擁抱、親吻、發生性行為，顯然已經侵害到她的權益，所以決定對丈夫提告求償80萬元。

A女到庭作證，她承認與阿茂交往的事情，交往期間有親吻、擁抱、身體愛撫等親密行為，約會頻率大約是每周2、3天，阿茂會以「寶寶」稱呼她，兩人發生過2次性行為。

阿茂則辯稱，A女聲稱與他發生婚外情，並非事實，他和A女的相處模式並無超越一般交往分際。

然而，法官檢視阿茂與A女的對話紀錄，發現他曾向A女表示，「一個人養小王要花多少才能讓小王全心全意對她一個？妳要求我愛妳，妳卻只肯給1萬」、「報備，多見面，貪戀愛，只能愛妳」、「寶寶，今天可以先預支下個月的零用錢嗎」等等，可見他不僅以小王自居，還用寶寶這樣的暱稱來稱呼A女，對話中頻頻示愛，兩人之間顯然涉及男女情愛關係，並非單純朋友往來互動。

法官指出，配偶之一方基於配偶關係身分所生之身分法益，實為民法第195條第3項規定所保障，阿茂確實構成侵權行為，考量到雙方的工作情形、生活、財產等因素，最終判他應賠償妻子25萬元較為適當，全案仍可上訴。