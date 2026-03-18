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太平洋南島聯合豐年節大會舞徵選開跑！入圍奬3名各得獎金4萬

▲▼大會舞曲希望能透過音樂傳達部落生活的熱情與文化魅力，並邀請大家一起走訪部落。（圖／花蓮縣政府提供去年甄選活動照片，下同）

▲希望能透過大會舞曲音樂傳達部落生活的熱情與文化魅力，並邀請大家一起走訪部落。（圖／花蓮縣政府提供去年甄選活動照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的太平洋南島聯合豐年節系列活動「大會舞徵選」開始受理報名，徵選期限至3月23日止，將徵選３隊為大會舞入圍獎，除可獲得４萬元獎金外，另外選出5隊優選獎，分別獲得2萬3,500元獎金、4隊佳作獎各1萬3,500元獎金及人氣獎1名8,500元，競賽總獎金共30萬元！

▲▼大會舞曲希望能透過音樂傳達部落生活的熱情與文化魅力，並邀請大家一起走訪部落。（圖／花蓮縣政府提供去年甄選活動照片，下同）

2026年太平洋南島聯合豐年節大會舞歌曲，是一首全新創作族語歌，不僅歌詞琅琅上口，曲調旋律輕快並體現在地部落生活日常與熱情分享作為整體構思。創作歌曲以輕快的鄉村音樂結合民謠風格的節奏組成，使整首歌曲帶有舞動感與相聚一起的氣息，而大會舞歌名-Palafang巴拉訪（語意為阿美族語Palafang拜訪，作客之意），此曲就象徵一封來自花蓮的邀請函，希望能透過音樂傳達部落生活的熱情與文化魅力，並邀請大家一起走訪部落，體驗分享歌聲、歡笑與生活的美好時刻。

▲▼大會舞曲希望能透過音樂傳達部落生活的熱情與文化魅力，並邀請大家一起走訪部落。（圖／花蓮縣政府提供去年甄選活動照片，下同）

今年大會舞競賽將在3月28日於汎札萊．原夢館（花蓮市重慶路572號）舉行，原夢館為花蓮縣政府作為原住民族文化與當代創意產業的新創基地，現場也有攤商市集，熱情邀請民眾於競賽當日蒞臨現場參與，支持參與隊伍的人氣獎投票外，一同參與見證今年大會舞與歌曲的活力與魅力。

▲▼大會舞曲希望能透過音樂傳達部落生活的熱情與文化魅力，並邀請大家一起走訪部落。（圖／花蓮縣政府提供去年甄選活動照片，下同）

「太平洋南島聯合豐年節」今年首次舉辦４天，將在7月16日至19日在德興大草坪熱鬧展開，歡迎大家共襄盛舉。本次徵選活動資訊與競賽音樂公告於報名網站；歌曲僅供本次徵選使用。

競賽資訊可至獎金獵人平台、太平洋南島聯合豐年節臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/share/p/1CUXfTbF66/及報名網站：https://pajh2026.com/ 查詢。
 

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