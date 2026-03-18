後悔318太陽花學運造神柯文哲！　前幕僚：我這輩子犯最大的錯

▲潘俊霖貼出昔日柯文哲318太陽花學運照片。（圖／翻攝自Facebook／潘俊霖）

記者郭運興／台北報導

今（18日）是318太陽花學運12周年，柯文哲前攝影官潘俊霖今日貼出照片表示，「我這輩子犯過最大的錯誤，就是2014年318學運打電話叫柯文哲趕來立法院拍照」。他直言，柯文哲當年只是一個路人甲，只是剛好每次到醫療站巡視都有畫面流傳，「當年的318造就了柯文哲，是我們的錯，318後無數台派當起了柯文哲的網路義勇軍，一路創造奇蹟當選台北市長，而如今柯文哲站在這些人的對立面，痛罵這些人是網軍1450」。

潘俊霖表示，當年，自己只是一個擔心台灣被出賣的攝影愛好者，也是第一代柯文哲團隊的志工（我從2014年初幫柯文哲拍了318學運還有第一次大甲媽，直到當年6月份才開始領薪水），學運開始前自己每個晚上都到立法院前面聲援，自己也是第一批爬窗進入立法院的人，那一年親眼目睹學生進入立法院後，自己第一時間打電話給柯文哲，跟他說學生已經進入立法院了，請他趕快來立法院，於是開啟了柯文哲的318造神。

潘俊霖指出，當年在青島東路的貨櫃屋是張益贍跟蔡易餘他們協調吊來的，柯文哲在立法院外的演講舞台也是他們安排給柯文哲上台跟學生演講的，當年的醫療站真正有參與輪班值夜的是施醫生還有無數的醫護人員，柯文哲當年只是一個路人甲乙丙丁，只是剛好每次到醫療站巡視的時候都會有畫面在網路上面流傳。

潘俊霖直言，「當年的318造就了柯文哲，是我們的錯，當年的318後無數的台派當起了柯文哲的網路義勇軍，一路讓柯文哲創造奇蹟當選台北市長，而如今的柯文哲站在當初這些人的對立面，痛罵這些人是網軍1450」。