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社會 社會焦點 保障人權

濫倒蟑螂大陣仗！溪湖鎮長怒揭囂張車隊　監視器「超清」現形

記者唐詠絮／彰化報導

為了守護溪湖镇的環境整潔，鎮長何炳樺近來大力整頓違法傾倒垃圾的行為。今(18)日他親自說明近期兩起取締案件，除了有熱心民眾「神助攻」錄影檢舉，更揭露有違規者一口氣出動三台車，像大老闆出巡有保鏢一樣，大陣仗亂倒廢棄物，行徑囂張，但全都被「超清」監視器拍下，公所將依法開罰，絕不寬貸。

▲違法濫倒監視器全現形。（圖／溪湖鎮公所提供）

▲違法濫倒，監視器下全現形。（圖／溪湖鎮公所提供）

何炳樺表示，第一起案件發生在大發路，一名騎士騎機車隨意丟棄垃圾，過程全被路過目擊的熱心民眾用手機錄下，並主動通報清潔隊，成了最有力的證據。而第二起案件則更為誇張，在榕樹路段，竟然有一次來了2輛轎車後方跟著一輛貨車，宛如小型車隊，將大量廢棄物直接傾倒在路旁，其中還有人下車「把風」查看，但這囂張的行徑早已被監視器全都錄，就連車牌號碼也拍得一清二楚。

▲違法濫倒監視器全現形。（圖／溪湖鎮公所提供）

面對這些心存僥倖的違規者，何炳樺表示，為了杜絕這種歪風，他上任後特別要求清潔隊編列經費，購置了16支「移動式監視器」，專門針對民眾常檢舉的髒亂熱點進行24小時監控。只要被鏡頭捕捉到亂丟垃圾，鎮公所就會直接依據畫面開單告發，呼籲鎮民千萬不要跟自己的荷包過不去。

根據《廢棄物清理法》，隨意棄置垃圾者可處新臺幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰。何炳樺鎮長也貼心提醒，其實溪湖鎮內25里共設有8處垃圾定點，每天早上7點到8點開放民眾丟垃圾；鎮公所前廣場在晚上7點到8點也提供同樣的服務。

何炳樺強調，環境衛生需要靠大家共同維護，與其偷偷摸摸違法亂丟被罰款，不如善用鎮公所提供的定點清運服務，一起做個有公德心的好公民，讓溪湖的環境變得更加乾淨美麗。

▲違法濫倒監視器全現形。（圖／溪湖鎮公所提供）

▲違法濫倒監視器全現形。（圖／溪湖鎮公所提供）

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