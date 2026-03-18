打敗美國隊！委內瑞拉「最可怕之處」　體育大叔：無話可說的冠軍

▲委內瑞拉封王。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年經典賽於18日（台灣時間）寫下歷史新頁，委內瑞拉在冠軍戰以3比2打敗美國，捧回隊史首座冠軍獎盃。知名臉書粉專「體育大叔」發文大讚，這是「無話可說的冠軍」，委內瑞拉展現了極其強大的心理素質與反擊能力，不僅打破美國的地主與賽程優勢，更用實力證明「棒球沒有你想的這麼簡單」。

裁判沒亂、投手總動員！體育大叔：前7局讓美國連二壘都上不去

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「體育大叔」發文指出，賽前看到大聯盟又排出美國籍主審時，原本心生疑慮，所幸裁判此次並未干擾比賽，讓球迷欣賞到一場超級經典的對決。

他提到，委內瑞拉總教練昨日放話「投手總動員」並非虛張聲勢，今日動用5名投手聯手封鎖，讓擁有恐怖打線的美國隊在前7局僅敲出2支一壘安打，「連二壘都沒有踏上。」

心理素質強到可怕！哈波轟平後「高興不到10分鐘」就被超前

比賽在8局下掀起高潮，美國強打哈波（Bryce Harper）轟出追平2分砲，一度讓地主球迷看到希望。然而，大叔觀察到委內瑞拉最可怕的能力，就是「被打擊之後能立刻反擊」，美國隊高興不到10分鐘，委國就在9局上靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）拿回關鍵超前分。

對此，大票球迷也洗版回應，「最後一球100麥結束比賽，真的太威啦」、「連兩場的再見三振，實力拿下冠軍」、「美國那幾個超級重砲手全部失常」、「這屆太多經典了」、「贏美國就是爽」、「恭喜委內瑞拉，我都為他們流下開心的眼淚了」。

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