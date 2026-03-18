罷免失敗遭檢舉損黨譽！藍考紀會「不處分」　李孝亮：就是政治抹黑

▲國民黨台北市中正萬華議員參選人李孝亮。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市中正萬華議員參選人、前罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮，日前遭黨內檢舉，在大罷免期間其言行嚴重損害黨形象，建議黨中央開除黨籍或撤銷參選資格。台北市黨部昨召開紀律委員會，會後做出不予懲處。對此，李孝亮今（18日）說，感謝委員秉公執法，這類無端指控就是政治抹黑，呼籲黨內同志初選階段要克制，不要讓外界看笑話。

台北市黨部今天表示，昨日召開紀律委員會後決議，有關李孝亮遭檢舉「損害黨之聲譽」、「惡意攻擊黨內同志」、「違反政治倫理」，考紀委員認為，以提供資料無法確認其對國民黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。

李孝亮說，大概昨天下午3點多到市黨部說明被檢舉的情況，也逐條反駁被檢舉的事實。他直言，這就是政治操作、抹黑，所以把想講的話和委員說完後，委員表示會再給答覆。

針對市黨部做出不予懲處的處分，李孝亮說，先感謝黨部委員、常委秉公執法，針對不實指控給予不予處分結果。他說，這樣的無端指控就是政治抹黑操作，大家在初選階段要克制，尤其是黨內同志，不要讓外界看笑話。

李孝亮呼籲，黨內要團結一致、用心服務選民，而不是把心力花在互相攻擊上，若下次要檢舉，勢必要三思。