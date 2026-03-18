國民小吃「哪個破百最不能忍？」　網列6項爆共鳴：莫名其妙

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

物價飛漲，民生開支讓民眾大喊吃不消！近日有網友在PTT發起討論，好奇詢問在眾多經典國民美食中，「哪種食物漲破百元你最不能忍？」貼文一出引爆鄉民熱議，眾人紛紛點名心目中漲得最莫名其妙的品項，直呼「到底憑什麼？」

國民美食身價翻倍 「這兩樣」破百網喊：沒那個價值

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網友在PTT發文指出，民以食為天，許多正餐或宵夜必備的經典菜色，在這20年來漲幅驚人，因此想了解大家對於「漲破百元」的容忍底線在哪？

同時，他也列出選項，包括排骨便當、肉絲蛋炒飯、雞排、牛肉麵、臭豆腐、蚵仔煎及其他（自由發揮）。

其中，便當和炒飯不斷被點名，鄉民傻眼直呼，「便當啊！雞排可以不吃，但便當能不吃嗎」、「炒飯真的沒什麼料，憑什麼破百」、「鍋燒麵莫名其妙，台北這邊已經破百了」、「炒飯是不知道吃什麼的萬靈丹，現在貴到想哭」、「便當超過80就不買了，貴還變難吃」、「鍋燒麵、炒飯真的沒那個價值」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

雞排、牛肉麵漲幅最驚人 鄉民：雞排跟便當一樣貴

除了日常正餐，炸物小吃與牛肉麵也被抱怨漲得太誇張，「雞排漲太誇張了，跟便當一樣貴，超扯」、「牛肉麵漲幅最扯，一碗兩三百都成常態了」、「蚵仔煎、臭豆腐超過60元就不吃了」、「牛肉麵越來越縮水」、「雞排、珍奶這組合現在快兩百」。

另外，原本被視為銅板美食代表的滷肉飯、雞肉飯與肉圓，也被不少人提及，覺得漲得太兇了。

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