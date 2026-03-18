陸24歲女孩陪母抗癌！考上研究所被診出結腸腫瘤晚期　父親一夜老十歲

▲雲南女孩李雅平陪母親抗癌，自己也被診出腸癌晚期。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南一名24歲女孩李雅平在202年至2025年備考研究所期間，持續陪伴母親對抗乳癌，錄取後卻被診斷出晚期腸癌，母女同住醫院接受治療，引起外界不捨與憐惜。在長期化療與手術下，李雅平也投入自媒體，希望能傳播正能量，同時，持續治療並申請保留學籍，盼與母親一同度過病關。

《揚子晚報》報導，「我是24歲考研上岸，卻和媽媽一起抗癌的女孩，這是我的錄取通知書，也是我對抗病魔的最強動力……。」近日，來自雲南的24歲女生李雅平在社交平台分享了她和母親的抗癌經歷，令無數網友動容。2024年，李雅平的母親確診乳腺癌晚期。那時，她一邊備考研究生，一邊照顧生病的媽媽。

李雅平出身雲南一般家庭，父親從事建築工作、母親務農。父親過去因工受傷接受手術，幾乎耗盡家中積蓄，她則是在艱困環境下，考上雲南師範大學越南語系，多次獲得獎學金並兼職分擔家計，大四考研失利後，選擇攻讀第二學位並再次備考。

李雅平母親2024年10月在體檢中確認是乳腺癌晚期且已轉移肺部，無法手術，僅能透過化療與標靶治療控制病情。當時，正值李雅平第二次準備考研，她得在課業與照護之間取得平衡，情緒一度低落，但只能咬牙持續備考。

直至2025年4月，李雅平考取雲南大學越南語筆譯碩士，成績高於錄取線數十分，然而，她不久後因腹瀉、血便及高燒就醫，被醫院確診為直腸乙狀結腸惡性腫瘤晚期。她回憶稱，備考期間即出現相關症狀，曾誤以為是痔瘡而延誤就醫。

此後，李雅平便與母親住進同一間醫院接受治療，父親則在工地工作之餘往返照顧，她表示，確診當晚難以入睡，隔日見到父親時，父親如同老了十歲般地情緒崩潰，但仍鼓勵她堅強面對，使她決定積極配合治療。

在治療期間，李雅平申請保留學籍一年，並利用空檔經營自媒體、直播與銷售商品，分擔醫療費用，同時，她也與病友們交流經驗，「過程中也協助新確診患者尋找醫療資訊，感受到自身價值。」

李雅平強調，隨著治療次數增加，對疾病的恐懼已較初期減輕，最大願望是與母親一同康復。