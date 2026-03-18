最壞示範！國小園遊會「4家長扯髮扭打」互告　3女被起訴

▲台北地檢署起訴在國小園遊會當眾大打出手的家長涉嫌傷害罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區某國小去年11月舉辦園遊會時，2名女童的家長為了遊戲卡遺失問題起衝突，雙方從教室吵到操場，一言不合竟突然開始互扯頭髮，4名女性長輩倒在地上扭打，正在準備大隊接力的學童當場傻眼，雙方被其他家長和老師拉開後陸續提告，且堅持不願和解，台北地檢署18日依傷害罪嫌起訴其中3名家長。

據了解，這起校園衝突起因於A女童回家抱怨，珍藏的遊戲卡不見了，懷疑是被同學偷走，剛好隔天就是學校園遊會，A童的母親和阿嬤一起到班級教室檢視環境時，阿嬤指著附近的1個空座位問道：「是她偷的嗎？」坐在這個位置的B女童母親和阿姨在場聽到，立刻和A童家長理論。

剛好此時校方通知，要參加大隊接力的學生到操場集合，雙方爭執暫時告一段落，沒想到在報到等候的地方，突然又一言不合吵了起來，4名家長不顧孩子就在一旁，相互扯髮扭打倒地，加上圍上來排解的其他家長和老師，現場亂成一團。

兩邊家長陸續提告對方涉嫌傷害、妨害名譽等罪，檢察官調查認為，A童的母親和阿嬤有關竊盜的發言只是在談話中提出疑問，且發表對象並非不相干的旁人，不構成誹謗罪，至於互控傷害部分，檢察官根據驗傷單與現場錄影畫面，認定除B童母親應是要勸阻動手，並未造成她人傷勢，處分不起訴外，B童阿姨與A童的母親、阿嬤都涉傷害罪，起訴3人。