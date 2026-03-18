程序委員會直接不表決！　翁曉玲稱：只是比照民進黨過去做法

記者崔至雲／台北報導

立法院程序委員會17日處理20日院會議程時，因國民黨立委葛如鈞缺席，藍白在表決提案時人數少於綠，國民黨籍召委翁曉玲直接宣告議程草案送交院會處理，引爆朝野衝突。翁曉玲今（18日）受訪時表示，這就是議事程序有不同的處理方式，「我不過就是比照之前民進黨委員的做法」，就是議事日程草案朝野雙方沒有辦法達成共識的時候，可以直接逕送院會來加以處理。

▲國民黨立法委員翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



對於昨日因葛如鈞未出席，就沒有進行表決，遭民進黨質疑是沒收表決。翁曉玲表示，這並不是沒收表決，昨天程序委員會對於議事日程草案的處理方式，完全是合法合規，而且過去也是有先例的。她參考了過去民進黨委員的處理方式，從陳其邁、吳秉叡、段宜康到沈發惠，他們都有這樣的處理方式。

翁曉玲強調，所以昨天的處理方式並不是違反民主原則，更何況議事日程草案到之後還要再送到星期五的院會去進行表決，民進黨是想太多了，如果他們認為說她是違反民主的話，那他們大概也應該要先去批評他們自己之前的黨內的委員的做法。

媒體追問，所以是因為人數不足的關係才做出這樣的決定嗎？翁曉玲說，也不見得是因為人數不足的關係，因為議事程序上面本來就會有不同的做法，這樣也是一種處理的方式，這也沒有什麼對錯。

對於葛如鈞未出席，翁曉玲說，每個委員都有請假的權利，所以再強調，這個就是一般議事的程序有不同的處理方式，她只是比照之前民進黨委員的做法，對於議事日程草案朝野雙方沒有辦法達成共識的時候，就可以直接逕送院會來加以處理。