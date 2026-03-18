台鐵客運營收飆新高「爭取考成甲等」　獎金有望上看4.4個月

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化今年邁入第3年，去年日均客運量達66.51萬人次創新高，客運收入狂吸211億元也寫下歷史新高紀錄，台鐵向交通部、國發會爭取考成甲等，若國發會沒有意見，台鐵員工可望領取4.4個月獎金，將是台鐵公司化後獎金二度上看4.4個月。

行政院國發會每年會針對國營事業進行工作考成，目前相關作業正進行中，台鐵也已著手爭取甲等考成，台鐵總經理馮輝昇表示，去年是台鐵公司成立的第二年。在全體員工的努力下，台鐵客運量創下歷史新高，日均量達到66.51萬人次；整體客運本業營收達到211億元，也創下歷史新高，較前一年度成長12%；附業收入則達到53.3億元，也較前一年度成長約12%。

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馮輝昇指出，台鐵在安全事故方面，相較前一年度也明顯下降，降低約12.1%，件數減少109件。各項成果顯示台鐵在整體本業營收與安全改革方面，都有相當顯著的成果展現，今年有機會爭取考成甲等。

馮輝昇說明，針對台鐵自行對114年度的評核結果，目前初步評估，在不考慮政策因素的情況下，考成分數大約可以達到85分；如果將政策因素影響金額納入計算，則可達到88分，因此今年台鐵非常有機會再爭取甲等的評等。目前相關資料已送交通部審查，交通部前兩天也召開審查會議，台鐵會全力爭取，希望能夠取得佳績，反映台鐵員工過去一年的辛勞與努力，也讓社會大眾看見台鐵的成果與成效。

針對政策性虧損，是否交通部將會納入計算，馮輝昇表示，目前初步審查結果顯示，交通部對於相關項目的納入，原則上是支持的。不過在納入的金額上，仍需要進一步檢討，台鐵已提供相關資料給交通部，希望能爭取在政策因素影響金額的計算上，取得最有利的結果。