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文總刪Chinese變Taiwan　媒體人：民進黨一步步將中華民國外殼掏空

▲文化總會於17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。（圖／文總提供）

▲文化總會於17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。（圖／文總提供）

記者郭運興／台北報導

文化總會17日召開會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，將原有的「Chinese」調整為「Taiwan」對外呈現。對此，媒體人樊啓明今（18日）表示，民進黨的國家認同工程，從「去中化」進入「去中華化」深水區，企圖打造一套全新國家敘事，一步步將「中華民國」外殼掏空、填入「台灣主體性」。他強調，選舉年加強力道操作認同政治，是凝聚選票的最快捷徑。

樊啓明表示，民進黨的國家認同工程，從「去中化」進入「去中華化」的深水區。早年修改課綱、調整歷史視角，這是切斷對岸文化臍帶的起手式。如今，手術刀精準揮向了「中華」二字本體。

樊啓明指出，包括體育轉播裡，官方口徑極力放送「台灣隊」，把「中華隊」擠到邊緣；文化總會的英文招牌換上Taiwan，這些符號的挪移都不是偶然。

樊啓明認為，綠營執政團隊企圖打造一套全新的國家敘事，一步一步將「中華民國」外殼掏空、填入「台灣主體性」。這套只做不說的切香腸戰術，既能向獨派交代，又能避開修憲的極高門檻。

樊啓明強調，由於民進黨政府施政在國會受到在野黨制肘，選舉年加強力道操作認同政治，是凝聚選票的最快捷徑。

▼文化總會確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。（圖／文總提供）

▲▼文化總會確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。（圖／文總提供）

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