文總改英文名「Taiwan」 國台辦：借更名「台獨」做賊心虛沒前途

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

文化總會於昨17日召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日回應，台灣文化根植於中華文化，這是基本的事實，不容篡改和否認任何借更名搞「台獨」分裂，這種做法都是傷害民族情感，必將遭到全體中華兒女堅決反對，沒有前途。

大陸國台辦今18日舉行例行發布會，媒體提問，「台灣『中華文化總會』著手推動『更名』，去除『中華』表述，先更改英文名稱以『Taiwan』呈現，預計將英文名改為 National Cultural Association of Taiwan。」

陳斌華指出，泱泱中華歷史何其悠久，文明何其博大，綿延不斷，生生不息的中華文化是兩岸同胞共同的精神家園和精神命脈，是維繫民族情感，凝聚民族認同的堅固紐帶。

陳斌華表示，台灣中華文化總會是民進黨當局在文化領域變本加厲，操弄去中國化的一齣鬧劇，本質是妄圖割斷兩岸同根同源的文化血脈，製造台灣文化獨立於中華文化的虛假認知。

陳斌華強調，「先改英文還改中文，是典型的做賊心虛，妄圖偷偷摸摸，一步步掏空中華內涵，為『台獨』分裂圖謀鋪路。我們對此堅決反對。」

陳斌華指出，台灣文化根植於中華文化，這是基本的事實，也是廣大台灣同胞的集體共識，不容篡改和否認任何借更名搞「台獨」分裂。「企圖割裂民族根脈的做法，都違背歷史潮流，傷害民族感情，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。」

文化總會於昨17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，確定將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。

文總秘書長李厚慶則說明，文總原英文名稱為General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），近年在海外訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」原因，去年就有委員提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。