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2026南投螢火蟲季4大賞螢區放閃　5/31前登錄發票可抽iPhone

▲2026南投螢火蟲季啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2026南投螢火蟲季啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

涵括4大賞螢區、橫跨七鄉鎮的全台生態盛事南投螢火蟲季，在春夏交替之際的17日揭開序幕；南投縣政府指出，活動期間特別推出登錄發票抽好禮活動，即日起至5月31日，只要到南投賞螢並入住縣內合法旅館或民宿，並上網登錄住宿發票或收據，就有機會抽獎獲得iPhone手機等多項3C產品、南投旅宿住宿券及景點門票等豐富好禮。

縣府秘書長李良珠昨天率領觀光處等縣府團隊召開記者會，日月潭國家風景區管理處長王智益及林業保育署南投分署奧萬大森林遊樂區、臺灣大學實驗林管理處、中興大學實驗林管理處惠蓀林場、信義鄉公所、大林休閒農業區、大水堀休閒農業區、杉林溪森林生態園區、日月潭民宿協會、溪頭福華等單位、協會、業者都出席共襄盛舉。

▲2026南投螢火蟲季啟動，4大賞螢區點亮春夏「夢幻螢河」。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，南投縣生態環境得天獨厚、觀察記錄多達31種螢火蟲，4大賞螢區各具特色：日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大，結合螢火蟲生態導覽及在地特色體驗；竹山鹿谷賞螢區的杉林溪森林生態園區2至11月皆有螢蹤，提供免費導覽，鹿谷鄉公所、鳳凰谷鳥園生態園區、鳳凰自然教育園區皆規劃精采遊程，多家業者也推出住宿優惠與限定活動，另有位於廣興村財仔溪新秘境，除漫天螢火，溪中更有豐富的原生魚蝦生態。

▲2026南投螢火蟲季啟動，4大賞螢區點亮春夏「夢幻螢河」。（圖／南投縣政府提供）

▲2026南投螢火蟲季啟動，4大賞螢區點亮春夏「夢幻螢河」。（圖／南投縣政府提供）

北港溪賞螢區的惠蓀林場4月17日至5月9日每週五、六舉辦蓀夜賞螢活動，有興趣的民眾可至其官網查詢；奧萬大賞螢區結合專業導覽人員及園區資源，推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動，兩天一夜包含DIY、賞螢導覽及生態教育等豐富體驗，可至台灣山林悠遊網線上報名。

李良珠指出，該縣致力發展「夜經濟」，希望透過螢火蟲季與後續的星空季、溫泉季，打造「白天玩山林、夜晚看星光與螢光」的深度旅遊模式，同時提醒螢火蟲是脆弱的環境指標生物，民眾前往賞螢時務必配合專業導覽，並嚴格遵守「賞螢三不原則」（不干擾、不捕捉、不傷害），減少對棲地破壞。

縣府觀光處指出，若需了解更多活動細節與報名資訊，請至「2026南投螢火蟲季」官方網站或臉書粉絲專頁「樂旅南投」查詢。

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