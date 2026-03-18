兒怨球被踢飛！家長暴怒衝回校「掐脖嗆單挑」　2童嚇壞請長假

▲國小男童因故爭執，其中一方家長怒揪學生衣領、掐脖子。（圖／翻攝自爆料公社）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小驚傳校園霸凌事件，動手者竟是一名家長！一名家長揭露，就讀六年級的兒子與同學12日放學時間在校內籃球場玩，因與三年級男童因故發生爭執，男童的父親竟衝進校園，對其兒子掐脖子、拉衣領，更辱罵三字經、言語恐嚇「來單挑」。校方邀三方家長到校調解，事後談判破裂，2名高年級男童心生恐懼，一連3天不敢到校上課，家長也已上警局提告。教育局表示，已協調轄區派出所加強巡邏，以確保學生安全。

父聽兒告狀 衝進校園暴力掐脖



受害家長指控，事件發生於3月12日下午放學時間，當時其子與隔壁班同學正在籃球場玩，卻遭三年級學童的父親霸凌，情緒失控當眾對2名國小男童掐脖子、拉衣領，甚至以三字經問候，還叫囂「來單挑」。

事發當下，球場目擊者隨即報警，警方到場了解後，家長也帶孩子前往醫院驗傷並至警局備案。但令家長心寒的是，隔日由校方主持的三方協調會中，動手的陳姓男子矢口否認有掐脖行為，堅稱「只有拉衣領」，直到家長拿出關鍵側錄影片，陳男才改口承認對小孩動手。三方原已在學務主任見證下達成和解協議，陳男允諾於16日履行賠償，未料15日卻突然透過校方傳話反悔，拒絕和解。

談判破裂！家長控「出爾反爾」讓學生陷恐慌



「這次是掐脖子，下一次呢？還會在發生什麼恐怖事件？」家長表示，向校方要求陳男不得再進入校園逗留，避免再次造成其他同學恐慌，陳男也有允諾，但16日仍有同學目擊陳男在籃球場逗留。面對情緒不穩定且出爾反爾的行為，學生陷入極度驚恐與焦慮。

▲陳姓男子站在遊樂器材上對著2名男童破口大罵。（圖／翻攝自爆料公社）



因球具衝突引爆 家長提告傷害、公然侮辱



校方表示，衝突導火線是因2名小六學生邀約三年級男童打球，問他要不要PK單挑，三年級男童以手會痛為由拒絕，事後雙方因口語產生爭執，雙方互踢球具發洩情緒。三年級男童父親接孩子放學後，聽聞孩子的球被踢飛，衝回校內遊戲區，見到2名小六學生坐在遊樂器材，便拉著學生衣領站起，並緊揪其衣領質問。

警方指出，16日下午3點多，家長至派出所稱，12日下午5點多與學生家長發生糾紛，當場提出傷害及公然侮辱告訴，警方受理後，後續通知35歲陳嫌到案說明，全案依傷害及公然侮辱罪移送高雄地檢署偵辦。

教育局啟動兒少保護通報 強化校園巡查



針對家長侵入校園傷害學生事件，高雄市教育局表示，學校於第一時間掌握情況並會同警方到場了解，依規定完成校安通報及兒少保護通報。雙方家長亦已前往警局備案，並至醫院進行驗傷。

教育局指出，針對3位涉及的學童，學校輔導室已啟動關懷輔導機制，安排個別晤談與心理支持。由於2位高年級學生自16日起至今仍暫時請假，輔導人員將持續追蹤其身心狀況。

為強化校園安全，學校已協調轄區派出所加強巡邏，並請校內保全人員針對重點區域提高巡查頻率，以確保學生安全。教育局強調，對於任何危害學生安全之行為，均採取零容忍態度，後續將持續督導學校妥善處理本案，並強化校園安全管理與親師溝通機制，以營造安心就學環境。