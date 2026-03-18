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詐騙案件數降21%財損降40%　劉世芳：基層警沒日沒夜的成果

▲內政部部長劉世芳在警政署長張榮興、刑事局局長邱紹洲陪同下視察打詐掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部部長劉世芳在警政署長張榮興、刑事局局長邱紹洲陪同下視察打詐掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部長劉世芳3月18日上午10時赴刑事警察局，主持「2025年打詐成效說明及2026年掃蕩黑幫詐團行動專案查緝成果」記者會，說明打擊詐欺犯罪的執行成果與後續政策方向。劉世芳致詞表示，詐欺犯罪長期對臺灣金融體系及民眾財產安全造成重大影響，她特別感謝立法院在韓國瑜院長親自督軍下，完成詐犯危害條例修法，並透過跨部會合作與警政系統執行，加強打詐力度和溯源決心。

劉世芳表示：在總統與行政院支持下，立法院已完成詐欺犯罪相關法規之三讀與修正，她表示，「我們在處理有關犯罪危害，尤其是詐欺的時候，新警政署長張榮興上任時，有跟我、跟行政院長、跟總統報告，詐欺犯罪一定要用真實數據，不要去美化資料」因此催生「165打詐儀錶板」，將詐欺案件數與財損數據公開，讓社會即時掌握趨勢變化。根據統計，2025年與2024年同期相比，詐欺案件數下降約21%，財損金額下降約40%，呈現下降趨勢。

劉世芳說明，詐欺犯罪已逐步與幫派組織結合，形成集團化與產業化型態，政府因應此一變化，推動「預防、攔阻、查緝」三軌並進策略，並透過法制授權提升偵查層級。他表示，過去執法多停留在車手層級，「現在我們已經可以往上溯源到車手以上，以及車手後面所代表的黑幫犯罪集團」，顯示刑事偵查能力有所提升。

另外警政署自2026年1月26日至2月4日執行「掃蕩黑幫詐團行動專案」，鎖定幫派操控之詐欺核心組織。專案期間查緝黑幫詐團58團、犯嫌285人，並扣押不法金流新臺幣6088萬餘元。

劉世芳進一步指出，政府未來將持續向上溯源，針對涉及黑幫、跨境詐欺與組織犯罪進行整體性打擊，並結合國際合作機制。「我們也必須跨出國內的領域，到國際上面來處理有關這些詐騙的部分」。第二則是強化被害人保護機制，針對警示帳戶與資金凍結問題，將與法務部、金管會等單位合作，在符合法律程序下，研議加速返還被害款項的機制。

劉世芳多次提及：基層警的打詐工作執行壓力。她表示，警政同仁「沒有白天沒有黑夜」，透過網路與情資持續追查犯罪嫌疑人，才得以累積階段性成果，並呼籲媒體在報導相關議題時，能呈現第一線執法人員的工作情形。她說：詐欺犯罪型態持續變化，犯罪集團亦不斷調整手法，部分成員甚至具備法律知識，使執法面臨挑戰。「只要有法律授權基礎的時候，還是會充分發揮以及積極任事的精神」，強調政府將持續透過法律、行政與科技工具，加強打擊黑幫、詐團犯罪的力度。

警政署表示，本次掃黑專案行動已結束，但相關情資將持續納入分析，作為後續精準打擊依據，鎖定機房、車手、不法金流及幕後主腦等關鍵節點，持續壓制詐欺犯罪發展。劉世芳最後表示，打擊詐欺需要全民參與，政府也將持續結合各部會與民間力量，推動制度性防制機制，以維護社會治安與民眾財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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