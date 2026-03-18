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社會 社會焦點 保障人權

悍女在法院甩巴掌沒人管！挨打律師狠批中院「睜眼說瞎話」

記者許權毅／台中報導

台中市律師公會理事長吳中和昨天在法院內遭林姓女子打巴掌，台中地院法警毫無作為，還先安撫林女，引爆眾多律師怒火。吳中和18日批中院是睜眼說瞎話，這一巴掌聲響之大，怎麼可能不受傷，況且現行犯跟是否要提告是兩回事，中院拿沒有法律常識的回應來矇人。

吳中和直言，台中地院的回應很離譜，「說沒有用現行犯逮捕是不曉得我要不要提告跟受傷」，但自己在當場已經明確表明要提告，這是不實在的。「林女打我一巴掌，那一巴掌聲音之大，所有在場律師記者都看到，怎麼可能不受傷，這本來就是睜眼說瞎話。」

▲▼吳中和被打。（圖／地方中心攝）

▲台中市律師公會理事長吳中和昨日在法警前遭被告打巴掌，竟然無人管。（圖／地方中心攝）

吳中和指出，「傷害罪行為下去就已經構成犯罪，犯罪行為每一個人都可以要求用現行犯逮捕，至於我要不要告訴，是逮捕以後的刑事訴訟程序的發動偵查要件，跟現行犯一點關係都沒有，用這兩點當理由是針眼說瞎話，中院是用沒有法律常識的話來矇人。」

本案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊。林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。

▲▼吳中和被打。（圖／地方中心攝）

▲▼林女昨天大鬧法院，不斷出言辱罵，氣焰囂張。（圖／地方中心攝）

▲▼吳中和被打。（圖／地方中心攝）

檢方認為，林女先後對對造之2名律師不滿，法敵對意識非低，依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

昨日開庭時，林女見到法庭外有眾多前來關心此案的律師，又看到曾發文斥責自己的公會理事長吳中和律師，竟然衝上前嗆聲稱「記者名單交出來！這種場面你滿意了嗎？」甚至不斷質疑在場人員是誰，情緒失控，最後用力打了吳一巴掌，震驚全場。

甚至進入法庭後，林女連配合確認人別都不願意，雙眼緊緊盯著旁聽席的律師與記者。法官吳欣哲援引法院組織法第86條、89條，將原本公開審理的傷害罪案件改為不公開審理。此舉引起眾多律師譁然。

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