繁星「醫科、牙醫報名大跌25%」　甄選會：AI帶動考生轉資通訊

▲今年報名繁星推薦醫牙考生人數大減25%，甄選會推測可能有兩大因素。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

115學年繁星推薦錄取結果今（18日）公告，往年被視為最熱門的第八類學群（醫牙學系），今年僅有542人報名，比去年大減25%。甄選會推測，繁星推薦醫牙學系要進行二階面試，降低學生報名意願，加上近年AI正夯，可能讓考生偏愛電資等二類科系，今年陽明交大電機工程學系甲組增額錄取1人就是一個例子。

今年繁星推薦有64所大學、1664個學系參加招生，共提供1萬5322個招生名額，較去年減少133個名額。今年缺額922人，創下近4年來新低，包括台大缺額也比去年少2人，且私校整體缺額狀況也下滑。

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對於大學缺額減少，中正大學招生組組長、甄選會試務組組長連昭雯分析，由於今年招生名額比去年減少，加上今年報名人數比去年多出650人，不少公私立大學也調整相關檢定標準，私校則是在名額上進行管控，所以今年整體缺額狀況明顯改善，也導致今年錄取率比去年低1.42個百分點。

特別的是，今年第八類學群的醫、牙學系報名人數共計542人，較去年718人減少176人，減幅達25%。經過第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有306人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有59人。

連昭雯指出，雖然減幅不小，或許是短期現象，而可能原因有二，首先是繁星推薦的醫牙學群通過一階篩選後，還要進行二階面試，降低部分考生的報名意願，其次是近幾年來AI正夯，帶動考生報名二類組的熱潮，可能讓考生棄醫牙轉往資通訊相關的二類科系，今年陽明交大電機工程學系甲組增額錄取1人就是一個例子。