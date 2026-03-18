午後3地留意零星雨　明起變天「半個台灣濕答答」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天白天溫暖舒適，午後花東、大台北及宜蘭山區有零星雨，留意日夜溫差。明天至周六鋒面及東北季風影響，北台灣高溫略降，北部及東半部降雨機率增加，宜花山區有較大雨勢機率。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天各地晴到多雲，環境為東南風至南風，恆春有零星降雨，午後花東、大台北及宜蘭山區也有零星短暫陣雨。明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部略為降溫，桃園以北、東半部、恆春地區及竹苗山區有不定時局部短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

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林定宜指出，周五至周六北部、東北部整天偏涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，午後中南部山區為局部短暫陣雨，其中，周五宜花山區有較大雨勢機率。下周日至周二鋒面北移、東北季風減弱，氣溫回升，東半部及恆春有局部短暫雨，午後山區有零星雨，其中，下周日基隆北海岸也有局部短暫陣雨。

溫度方面，他表示，今天白天溫暖微熱，各地高溫約25至29度，中南部近山區有30度左右，早晚偏涼，日夜溫差大。明天鋒面接近、東北季風影響，北部及東北部高溫略為下降，低溫變化不大。下周日鋒面遠離，各地又會回暖。

他也說，今天至明天清晨及下周日至周二金門及馬祖整天有局部霧或低雲。另外，今、明天基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼及恆春有長浪，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）