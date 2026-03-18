伊朗國安首長被擊斃！軍方誓言果斷復仇　警告川普「等著收驚喜」

▲ 以色列空襲擊斃拉里賈尼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）被以色列空襲擊斃後，伊朗軍方17日晚間警告，對此將發動「果斷且令人後悔」的報復行動，矛頭直指美國與以色列。

伊朗軍方誓言復仇 革命衛隊先出擊

綜合CNN等外媒，伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）發表聲明指出，「在適當的時間和地點，將對犯罪的美國和嗜血的猶太復國主義政權做出決定性、嚇阻性且令人後悔的回應」，強調必須討回拉里賈尼及其他殉難者的血債。

與陸軍系統分立的伊朗革命衛隊（IRGC）已率先行動，18日聲稱向以色列中部地區發射多枚飛彈，作為拉里賈尼之死的復仇。革命衛隊航太部隊指揮官穆薩維（Sardar Mousavi）更預告，「今晚敵人的天空將變得更加壯觀。」

軍方高層警告川普「等著驚喜」

多名伊朗軍方高層接連發聲，伊朗哈塔姆中央司令部司令阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）警告美國總統川普「等著我們的驚喜」，並稱軍方回應將「比敵人的行動和想像更具破壞力」。資深顧問維拉亞提（Ali Akbar Velayati）則放話，將對美國和以色列這些「全球傲慢勢力」給予「強力一擊」。

以色列總理納坦雅胡此前證實，拉里賈尼已在以軍17日凌晨對德黑蘭發動的空襲中身亡。此次事件發生在伊朗最高領袖哈米尼遇襲後不久，中東局勢持續升溫。