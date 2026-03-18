3歲女遭虐死手法震驚全中國！　生父24歲女友已執行死刑…長相曝光





▲遭虐死的3歲女童。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國內蒙古一名3歲女童長期遭生父與其女友殘忍虐待致死案近日有新進展。女童不僅被捆綁、挨餓，還多次遭以電線等工具毆打，最終因尿床再遭毒打，造成心臟破裂死亡。這起案件震驚全中國社會，歷經兩年多審理，涉案24歲女友文某桃已被依法執行死刑，全案近期畫下句點。

據《大皖新聞》報導，被害女童生母李婷婷17日表示，法院已告知她，被告人之一、生父的24歲女友文某桃已在約一個月前被執行死刑。她指出，自二審判決後，文某桃進入死刑復核程序，她也持續關注結果，直到近日才獲得最終消息。

李婷婷表示，事發後已將女兒遺體接回河北老家安葬，墓地距離住家不遠，方便隨時前往探望，「不再讓她離開自己」。她坦言，案件發生至今一直壓在心中，如今一人被處死刑、另一人入獄，終於為女兒討回公道，也讓事件畫下句點。

▲▼女童生父的24歲女友文某桃，多次對女童施虐。（圖／翻攝自微博）

她也提到，未來將帶著女兒的期盼繼續生活，希望所有孩子都能被善待、平安長大。

據了解，該案於2024年12月一審宣判，文某桃因故意傷害罪被判處死刑、剝奪政治權利終身，另因虐待罪判刑，數罪併罰後執行死刑；生父田某龍則因故意傷害罪判處無期徒刑，併科剝奪政治權利終身。

田某龍不服提起上訴，2025年8月內蒙古高級人民法院駁回，維持原判。

案件調查顯示，女童生前長期遭受虐待，包括捆綁、毆打及挨餓等。2023年12月，因尿床遭文某桃持電線毆打，最終造成心臟損傷死亡。法醫鑑定亦證實其身上存在多處陳舊傷痕，顯示長期受虐情況嚴重。