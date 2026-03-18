吃醋釀殺機！越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

▲雲林擄人勒贖案釀命案，台南高分院駁回被告上訴，維持一審原判決。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

越南籍逃逸移工黎文樂因不滿同鄉武姓男子與其女友阮氏藍香聯繫，2024年3月間竟與阮女及同夥策畫綁人勒贖，最終導致被害人窒息死亡，一審判決黎男等人13年不等徒刑，案經上訴台南高分院審理，18日判決駁回5名被告上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

判決資料指出，32歲黎文樂與36歲阮氏藍香為男女朋友，2人同為越南籍逃逸移工。阮女透過網路認識在桃園工作的24歲武姓男子後保持聯繫，引發黎男不滿，進而萌生犯意。2024年3月6日，阮女將武男誘騙至雲林斗六，黎男再找來同夥武維孫德與台籍男子許宣勇，將武男強押至四湖鄉工寮囚禁。

期間，被害人試圖反抗，遭持刀刺傷及毆打。黎男等人隨後透過視訊向武男父親勒贖1.5億元越南盾（約新台幣17萬餘元），並盜領其帳戶現金，武父不忍兒子受苦，最終匯款支付贖金。

惟贖款到手後，黎男等人不但未放人，反而將被害人轉移至褒忠鄉一處汽車旅館持續囚禁，並找來另名同夥黃仕世輪流看守，甚至再以罰鍰、護照及機票等理由，向家屬索討更多金錢，但遭拒絕。

2024年3月9日凌晨，被害人趁上廁所時呼救，遭嫌犯合力壓制，並以毛巾及衛生紙塞住口部，再以膠帶封住眼口鼻，隔日清晨發現被害人已死亡。嫌犯隨後將死者遺體裝入行李箱，運往雲林褒忠一處台糖甘蔗園掩埋滅證。案發後，武父向仲介公司求助並報警，警方在檢方指揮下迅速逮捕黎男等5人，並於甘蔗園內尋獲遺體，全案宣告偵破，雲林檢方依法提起公訴。

一審雲林地院審理認為，5人僅因細故與金錢利益即犯下重罪，且行為手段惡劣，造成被害人死亡及家屬重大傷痛，認無減刑理由，依擄人勒贖致死罪，分別判處黎文樂13年6月、阮氏藍香13年、武維孫德12年10月、黃仕世12年4月、許宣勇7年10月徒刑；另黎男與許男盜領款項部分，各判4月與3月徒刑，得易科罰金。

案經上訴，台南高分院審理後，認為一審判決認事用法並無不當違誤，量刑並無不當，18日駁回上訴，維持一審原判，本案可上訴。