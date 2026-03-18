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社會 社會焦點 保障人權

小學前未禮讓行人挨罰6千元　駕駛抗罰被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年5月間開車行經高雄市某小學大門前，因未禮讓行人，挨罰6000元罰鍰，他不滿受罰，決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官表示，經查，當時有2名行人想要過馬路，小清不僅沒有暫停禮讓，而且全程沒有停頓、減速，確實違規，最終裁定駁回。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲小清因未禮讓行人挨罰，但他自認沒有違規。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2025年5月間開車行經高雄市某小學大門前的行人穿越道，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警方舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

小清不滿受罰，決定提出行政訴訟並強調，當車輛通過路口時，他並未看見行人有過馬路的動作，自然沒有讓行義務，況且校方也有公告指引學生上下學的路線，行人不能直接穿越校門前的行人穿越道，他的行為沒有造成交通安全危害，也沒有明確的違規事實，原處分顯然違反行政程序正當性。

不過，高雄高等行政法院法官表示，經檢視行車記錄器畫面，當時檢舉人的車輛（下稱A車）行駛於畫面右側車道，小清的車輛前緣進入該行人穿越道時，距離2名行人僅2根枕木紋，小清的車輛繼續前進沒有停頓，接著逐漸駛出黃色網狀線外，消失於畫面中。

而A車仍停在右側車道的黃色網狀線前，2名行人仍站在行人穿越道上，但由於對向車道其他來車都沒有停讓，A車駕駛才怒按喇叭並大喊「有人在斑馬線上」，示意對向車道來車暫停禮讓行人。

法官指出，小清開車行經該路口時，2名行人正要過馬路，小清的車輛與行人之間相距未達標準，符合取締認定原則，而且小清全程沒有停頓、減速，主觀上具違規過失，縱使沒有故意，亦有輕忽懈怠的過失。

法官認為，交通違規行為除非有特別規定，否則無論故意或過失，都應該受罰，最終沒有採信小清的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

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