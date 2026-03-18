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健保全人轉型花東先行！中西醫、牙醫跨界整合　打造健康新典範

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

健保署東區全人推動委員會暨功能小組日前於秧悅美地度假酒店舉辦第三次會議，秉持著健康台灣的核心精神，花東先行的健保全人轉型計畫不斷向前推進，花東兩縣衛生局長的響應，以及基層西醫診所、牙醫師、中醫師的投入，這項「保健康」計畫緊扣「前端預防」，可望點線面連結加深加廣，以結合、合作和創新，翻轉東部健康勢在必行，並將能成為全台的典範。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

東區全人推動委員會主任委員林欣榮院長表示，要整合17家醫院和地方基層西醫診所、中醫診所和牙科診所並不簡單，但目的都是為了要朝向健康台灣，並降低東部癌症死亡率、提升東區民眾的健康和生命品質。花蓮慈院一直在發展中西醫精準治療，更希望輸出到國際，讓更多疾病可以獲得治療；全人醫療則是中西醫、牙醫一起推動「保健康」，結合鄉、村、里以及綠色處方和社會處方，由各種科技和新方法，蒐集國內外經驗，集思廣益，相信大家同舟共濟，一定能有所成。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲東區全人推動委員會主任委員林欣榮院長鼓勵所有與會者，只要同舟共濟，就能朝向健康台灣邁進。

議程由「策略推動組」、「健康資料組」、「財務運營組」以及「研究發展組」報告各小組先前分組會議結果，花蓮及臺東的中醫師公會和牙醫師公會，則各自分享目前在校園健檢、偏鄉醫療與居家診療各項工作內容、困境以及加入全人醫療的建議。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲健保署東區業務組黃兆杰組長表示，打造花東全人典範是一定要成功的計畫，大家正在為健保創造歷史。

經過各項討論與問答，為了不再落入病人越多、醫院領越多的「論量計酬」舊框架，會中達成花東的醫療模式必須徹底翻轉的共識，進而轉向民眾越健康，醫療機構和民眾都獲益越高的「價值模式」。對於各醫療院所代表均相當重視的全人轉型經費，也提出應來源多元化，善加利用資源整合，而針對花東特殊地理環境推動「健康計酬」的支付制度改革則是當務之急，同時也能讓各醫療院所有更明確的動力來配合。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮縣衛生局朱家祥局長會中發言。

至於中醫和牙醫的深度參與，也是全人轉型的特色。花蓮縣目前已有17家診所在33個巡迴醫療點進行偏鄉醫療，並有居家醫療、機構醫療等業務，另外也在固定社區據點教授八段錦、太極八法等中醫養生操；牙醫則不論花蓮或台東，都面臨「地廣人稀」的難題，口腔機能至關重要，但花東牙醫師相當稀少，加上器材的限制有其侷限，會中也決議透過評估，推動與衛生所、校園和社區的結合，讓牙醫師可以發揮更大的功能，更有效率在前端的口腔保健與衛教。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲台東縣衛生局孫國平局長會中發言。

將來醫師將不只開立藥物，還包括社會處方箋以及社區衛教，在「最前端」掌握民眾健康，並結合「健康幣」的巧推設計，激勵民眾改變行為，提升民眾健康素養。花蓮縣衛生局長朱家祥也提出，可以結合各社區的健康站、文健站、伯公站等進行衛教活動，更能事半功倍。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣診所協會黃啟嘉理事長出席會議。

要將好的政策和計畫落地執行，首要之務是建立「數位風險分類」與大數據庫，目前持續透過診所、衛生所及醫院，針對花東50多萬人口進行全人健康調查，建立七大面向（生理、心理、社交、生活習慣等）風險分類表，運用大數據分層管理。而對於東部地理環境，也提出「低軌衛星」與FHIR標準，確保偏鄉醫療資訊不中斷，更趁此機會解決跨院所病歷不互通的缺失，讓「全人照顧」的腳步能跟著病人走。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣牙醫師公會林鎰麟常務理事出席會議。

黃兆杰組長表示，自從2025年10月17日委托花蓮慈濟醫院承辦這個計劃，花蓮慈院在10月30日就成立了執行團隊，並在2026年1月8日規劃了4個功能小組。這是一個必須要成功的計畫，如果花東能成功推行，不但立下健保新的里程碑，更是創造歷史，整個台灣都可以循此模式，進一步來推動邁向「健康台灣」的遠景。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

台東縣牙醫師公會林俊凱理事出席會議。

對於健保署即將啟動的第三梯家戶調查，花蓮縣衛生局長朱家祥鼓勵各醫療機構和基層醫療診所都能共同投入這項建構整個全人計畫的基礎工作，以利未來各項健康資訊的連結以及指標的產出，盡速補足健康資料缺口，成為東區獨有的健康大數據。

▲▼花蓮慈院承接東區全人業務，委員會進入第三次會議，預計於五月初向衛福部提出初版全人照護計畫政策建議報告書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣中醫師公會黃輝榮名譽理事長出席會議。

此次會議出席人員包括健保署東區業務組黃兆杰組長、羅亦珍副組長帶領的健保團隊，以及花蓮縣衛生局長朱家祥、台東縣衛生局長孫國平、花蓮縣診所協會理事長黃啟嘉、花蓮縣醫師公會常務監事陳新暉、花蓮縣牙醫師公會常務理事林鎰麟、花蓮縣中醫師公會名譽理事長黃輝榮、台東縣牙醫師公會理事林俊凱、台東縣中醫師公會理事長李元齡等代表地方醫療公會團體均出席。另花蓮的醫療院所包括部立豐濱分院、北榮鳳林分院、門諾醫院、門諾壽豐醫院、國軍花蓮醫院、部立花蓮醫院、玉里慈濟醫院；台東的醫療院所有北榮台東分院、部立台東醫院(含成功分院)、台東馬偕醫院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院等，而承辦的花蓮慈濟醫院則由林欣榮院長及陳星助副院長、吳彬安副院長、許文林資深顧問、醫事室張菁育主任、褚惠瑛副主任等計畫執行團隊，總計共50人參與。
 

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