陸委會稱《民族團結法》有懲獨意味　國台辦：只要分裂民族依法懲治

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

《中華人民共和國民族團結進步促進法》已由中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第四次會議於2026年3月12日通過，現予公布，自2026年7月1日起施行。我陸委會指出，這部法律有「懲獨」意味，把「反獨」「促統」視為同一件事，賦予用法律懲戒的可能性，是典型的「跨國鎮壓」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日痛批民進黨「目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應。」同時對於台獨分裂破壞民族團結的行為，大陸方面將採取一切必要措施，依法予以懲治。

陳斌華指出，各民族團體共同團結奮鬥，共同繁榮是中華民族的生命所在，力量所在，希望所在。制定《民族團結進步促進法》，為築牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，夯實法治根基。

陳斌華表示，對於全面推進民族團結進步事業，推動全國各族人民戰役中，中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業，共同團結奮鬥，具有重大意義。

陳斌華進一步說，兩岸同胞同文同坐，同根同源，同屬中華民族是血脈相連、榮辱與共的命運共同體。我們將深入貫徹實施民族團結進步促進法，進一步深化兩岸交流合作，厚植兩岸同胞共同利益，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同，文化認同、國家認同，攜手共創中華民族偉大復興。

最後，陳斌華痛批，「民進黨當局出於謀獨失利，故意混淆視聽，編造所謂風險，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應。對於台獨分裂勢力、分裂民族、破壞民族團結的行為。我們將採取一切必要措施，依法予以懲治。」

日前陸委員政務副主委沈有忠出席「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，特別點出大陸今年通過的《民族團結進步促進法》。對照二十多年前《反分裂國家法》，象徵北京對台策略從「防守紅線」轉為「積極推進」，甚至將刑事追責範圍擴及境外。另外，根據陸委會統計「跨國鎮壓」目前相關案例已超過100例，對台分化與「軟硬兩手」是2026年我政府必須密切關注的國安情勢。