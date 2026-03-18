悍女在法警前打律師！竟沒用現行犯逮捕　中院：無從判斷是否受傷

記者許權毅／台中報導

台中地院昨日發生離譜案件，一名林女與律師公會理事長吳中和有糾紛，竟然在法院內當眾辱罵吳，還動手甩巴掌，且一旁就有法警在，吳表明要提告，法警卻無動於衷，沒用現行犯逮捕。中院說，首要任務是隔離雙方，且吳已經報警，由轄區警力接手，法警無從判斷吳是否受傷。

▲林女昨天在地院外不斷與人發生衝突。（圖／地方中心攝）



本案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊。林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。

檢方認為，林女先後對對造之2名律師不滿，法敵對意識非低，依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

昨日開庭時，林女見到法庭外有眾多前來關心此案的律師，又看到曾發文斥責自己的公會理事長吳中和律師，竟然衝上前嗆聲稱「記者名單交出來！這種場面你滿意了嗎？」甚至不斷質疑在場人員是誰，情緒失控，最後用力打了吳一巴掌，震驚全場。

甚至進入法庭後，林女連配合確認人別都不願意，雙眼緊緊盯著旁聽席的律師與記者。法官吳欣哲援引法院組織法第86條、89條，將原本公開審理的傷害罪案件改為不公開審理。此舉引起眾多律師譁然。

▲林女當眾毆打吳中和巴掌，令全場律師與記者傻眼。（圖／地方中心攝）



針對為何沒用現行犯逮捕林女一事，本有維持法院內秩序的法警被批無積極作為，只會阻撓民眾蒐證自保，甚至先安撫林女。台中地院說，事發當下法庭外走廊之人潮眾多、法警首要任務為迅速將雙方隔離、避免衝突進一步擴大。又因傷害罪屬告訴乃論之罪，且遭攻擊之吳理事長已立即報警處理，法警當下無從立即判斷吳理事長是否受傷，故仍以維持法院秩序為先。事發8分鐘內即由獲報到場之轄區警力接手處理後續調查釐清事宜，復基於機關職權尊重，乃未發動逮捕。

台中地院說，承審法官開庭審理上開案件時，考量林女於今年2月間曾有情緒失控、嚴重干擾程序進行及涉嫌恐嚇旁聽民眾之脫序行為。復考量今日在法庭外發生失控暴行，為維護法庭尊嚴、確保訴訟程序順利進行及保障所有參與開庭人員之人身安全，承審法官認本案如採行公開審理，有妨害公共秩序之虞，乃依法院組織法第86條第1項但書規定，行使訴訟指揮權，裁定本案改採不公開審理。

台中地院表示，對於民眾迭次在院內遭受暴行一事，深感遺憾並表示歉意。本院將深刻檢討相關警力配置，針對具潛在衝突風險之案件，進一步強化維安教育訓練，以提供安全的司法環境。