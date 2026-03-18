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方志友、楊銘威「婚姻大事紀時間軸」！3原因壓垮婚姻

▲▼ 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

▲婚姻大事記時間軸。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

記者施怡妏／綜合報導

楊銘威和方志友這對演藝圈夫妻，因未婚懷孕而步入婚姻，育有1子1女，過去11年常被外界視為幸福的一家四口。不過，週刊爆料，這段關係長期受到個性差異影響，雙方多次嘗試溝通與磨合，仍難以繼續維持。近日傳出，兩人在一次酒後爆發口角後，已各自請律師諮詢，決定協議離婚。

▲▼ 。（圖／翻攝自楊銘威、方志友IG）

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▲▼方志友、楊銘威驚傳11年婚姻破裂。（圖／翻攝自方志友、楊銘威IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

2015年合作《我的寶貝四千金》　兩人擦出火花的起點

回顧兩人相識的起點，方志友與楊銘威是在2015年合作電視劇《我的寶貝四千金》時認識，雖然戲裡沒有太多交集，私下卻逐漸培養出感情。方志友曾透露，當年23歲的她剛結束一段感情，原本只抱著「玩玩看」的心態，沒想到卻意外懷孕。

懷孕期間，方志友仍持續拍戲，並與經紀人低調保密。巧合的是，劇中角色同樣有孕在身，第8個月時戲裡戲外同步「成真」。

▲▼ 。（圖／翻攝自吳念軒IG）

▲方志友曾因合作戲劇，和吳念軒鬧出「車上錄音」的緋聞事件。（翻攝自吳念軒IG）

不過，2019年方志友與吳念軒合作《粉紅色時光》時，外界曾傳出兩人互動親密。由於方志友當時已婚且育有孩子，過去也鮮少與緋聞沾邊，再加上吳念軒當時另有交往對象，因此相關傳聞一開始並未被外界採信。直到2020年事件進一步擴大，流出疑似曖昧的行車紀錄器對話，相關討論才持續延燒。

婚姻逐漸出現裂痕的同時，方志友的事業表現則迎來高峰。2023年，她憑藉《本日公休》奪下第60屆金馬獎最佳女配角，站上舞台高喊「爸媽，我得獎了」。

離婚3關鍵！方志友家庭擺第一　楊銘威愛往外跑

方志友過去曾在節目中抱怨，楊銘威喝醉時常動不動就說要離婚，甚至會在孩子面前脫口而出，讓她相當火大，忍不住回嗆「再講就真的成真。」再加上楊銘威長期飲酒，健康檢查也出現紅字，方志友曾勸他「你還有兩個孩子啊！」希望他能有所節制。

根據《鏡週刊》報導，雖然一家四口經常一同出遊，不過家庭活動結束後，兩人的生活節奏卻開始出現差異。當方志友帶著孩子回家休息時，楊銘威往往又外出與朋友聚會，甚至一喝就是到凌晨才返家。

除此之外，兩人在教養觀念上的差異也逐漸浮現。楊銘威對孩子採取較為自由的教育方式，方志友則相對嚴謹。舉例來說，方志友相當重視孩子的生活作息與飲食習慣，例如盡量不吃甜食、早點睡覺等；相較之下，楊銘威則較為鬆散，像是在功課方面，只確認孩子是否寫完，不太在意內容對錯。

▲▼ 。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

▲婚姻出現裂痕。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）

壓垮婚姻最後一根稻草：酒後爆發口角

週刊指出，事件爆發於某次楊銘威酒後與方志友發生口角，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。事實上，從去年中開始，外界便陸續傳出兩人婚變消息。楊銘威曾在酒後向友人透露，離婚手續正在進行中；而方志友也曾向閨密訴苦，兩人婚姻中的問題早已不是祕密。

▼方志友。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼方志友思波綺日本沙龍級洗護新品發表會。（圖／記者湯興漢攝）

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