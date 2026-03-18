防災從小開始！南消前進西港國小　清明防火＋CPR實作一次到位

▲南消三大隊西港消防分隊前進西港國小，透過闖關活動教導學童防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

防災教育不只是口號，而是要從小「種進腦袋裡」，為強化校園災害應變能力，台南市消防局第三大隊西港分隊18日前往西港國小，協助辦理「自衛消防編組演練」，並設計多元防災課程，讓全校師生在實作與互動中，學會關鍵時刻能救自己也能救人。

此次活動採分站闖關方式進行，把原本偏硬的防災知識變得像遊戲一樣好吸收。消防人員現場示範CPR操作，並指導高年級學童實際演練「叫、叫、壓、電」口訣，從判斷意識到使用AED，每個步驟都不馬虎。與其死背，不如親手做一次，這才真的會記住。

在器材展示區，學童近距離觀察各式消防裝備，包括破壞器材、水帶與個人防護裝備，甚至能直接提問、互動，理解消防員在火場中面對的真實挑戰。那不只是「很酷」，而是讓孩子們知道，每一次救援背後都是風險與專業的累積。

而重頭戲「自衛消防編組演練」，則模擬真實火警情境，讓校方教職員實際操作通報、初期滅火與避難引導流程。說穿了，災害發生時，黃金幾分鐘決定一切，平時有沒有練，差別真的很大。

配合即將到來的清明連假，西港分隊也特別加強防火宣導，提醒學童牢記「四不二記得」原則：不任意燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹煙火；記得撲滅餘燼、記得清理垃圾。希望孩子成為「防火種子」，把觀念帶回家，影響整個家庭。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰肯定此次活動，認為透過實作與情境模擬，讓防災教育不再只是紙上談兵，而是真正走進生活。消防局長楊宗林也表示，校園是防災教育最重要的起點，透過與學校合作，能讓安全意識向下扎根，進一步擴散到社區。

台南市長黃偉哲則指出，每逢清明時節，雜草火警頻傳，第一線消防人員壓力沉重，因此透過校園教育向家庭延伸，是降低火災發生的關鍵一步。他也呼籲民眾配合「紙錢集中燒」政策，以實際行動減少空污與火災風險。

防災這件事，從來不是等出事才學，而是要在平凡日子裡，一點一滴練成直覺。當孩子學會怎麼面對危險，城市的未來，也就多了一層踏實的防護。