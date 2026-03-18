李孝亮安了！遭檢舉建請開除　國民黨：無法確認傷害、不予懲處

▲李孝亮遭具名檢舉損害黨譽建請開除。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市中正萬華議員參選人、前罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮日前慘遭黨內檢舉，在大罷免期間其言行嚴重損害黨的形象，建議黨中央開除黨籍或撤銷參選資格。不過，台北市黨部昨（17日）召開紀律委員會後指出，考紀委員認為，以提供資料無法確認李孝亮對國民黨黨形象及其他事項有確定傷害，因此不予懲處。

李孝亮案的檢舉信指出，李擔任領銜人後明知自己為寄戶口未實際居住，卻在公文寄存郵局時，於媒體前公開指責中央選舉委員會「飛鴿傳書」，旋即遭官署提出寄送證明打臉，損害國民黨公信力。此外，李孝亮母親在罷免期間多次聯繫媒體哭訴，稱李是被國民黨利用，嚴重損害黃呂錦茹與國民黨的政治操守。

信中也指出，李操弄連署數據，最終送件份數明顯不符比例，讓國民黨蒙羞；並擅自發放採訪通知，偽造「雨中奮戰」假象，是行為不一的作秀行徑；更多次指稱議員不配合、聯繫不到黨主席等，塑造單打獨鬥悲情形象。李孝亮案預計3月17日召開地方考紀會。

台北市黨部今（18日）表示，昨日召開紀律委員會後決議，有關李孝亮遭檢舉「損害黨之聲譽」、「惡意攻擊黨內同志」、「違反政治倫理」，考紀委員認為，以提供資料無法確認其對國民黨黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。

至於北市中正區忠勤里里長方荷生，則被檢舉在去年國民黨發動罷免吳沛憶期間，公然支持吳，與黨政策相悖，嚴重違反黨紀。台北市黨部表示，資料內容不明確，不予懲處。