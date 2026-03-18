　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

▲台鐵新埔蘇姓副站長駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台鐵蘇姓副站長日前駕車闖平交道跟列車碰撞。（資料圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

3月11日晚間台鐵新埔=通霄間發生小客車闖越秋茂園平交道，遭貨物列車撞及，肇事駕駛竟是台鐵副站長蹺班釀禍，台鐵第一時間將該副站長調離現職調查，今天(18日)將召開考懲會議，據悉，初步調查建議記二大過免職，不過需視考成會決議結果，台鐵初估也將對副站長求償上百萬元。

台鐵公司總經理馮輝昇今出席模範勞工表揚活動受訪時表示，有關3月11日於新埔秋茂園平交道發生的違規肇事事故，經查為新埔站值班站長，同時也是白沙屯站副站長所為。對於此事件，深感痛心，也已全面檢討，目前初步調查已確認，該員工有提前離退的事實，且其違規行為導致平交道事故，對台鐵形象造成重大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮輝昇指出，台鐵已立即處置，先將該員工調離現職，後續也將加重懲處。預計於3月18日今天下午召開考績會議，依相關規定及調查結果，做出處分。

據悉，目前初步調查規劃建議記兩大過免職，對此，馮輝昇回應，目前中區調查資料已呈報，方向是朝加重懲處辦理。不過最終是記兩大過或其他懲處，仍需經考績會議審議。

▲▼台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

馮輝昇表示，考績會為委員制，會充分討論，也會讓當事人陳述經過，最後結果將對外說明，台鐵對此事件非常嚴肅看待，這樣的事情不應發生在員工身上，台鐵會做出最嚴厲的處分，並進行最嚴格的內部檢討，避免再度發生。

由於台鐵副站長闖行平交道造成貨物列車和機車頭嚴重受損，馮輝昇指出，依規定平交道事故造成的損失都會依法求償。因該員工當時屬非執勤狀態，目前已初步估算損失金額，後續會依規定向當事人求償，詳細金額確定後將一併對外說明。

馮輝昇坦言，目前估算金額不小，因為對行車設施造成相當嚴重的損害，預計可能超過百萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／委內瑞拉再得分！　3比2超前美國
超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局出爐
柯一正慘了！　暴打車門、怒跳引擎蓋遭起訴
快訊／美國轟2分砲！　追平戰局
楊丞琳認了「相較閩南語，我更熟粵語」！全場反應曝
快訊／黃仁勳背板股「新面孔」！　飆第2根漲停
繁星放榜「總缺額922人」！　台大也缺17人
爭議誤判餘波未平！　美國籍裁判照進冠軍戰執法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

文總英文名納入「Taiwan」 國台辦：借更名搞「台獨」分裂沒前途

不斷更新／蘇亞雷斯建功！委內瑞拉9局上超前3比2美國

吃醋釀殺機！越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

醉男碎念挑釁！計程車司機開1公里不忍了　下車理論變互毆

警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

直言「鄭習會不是2026主旋律」　凌濤示警鄭麗文：選戰會非常辛苦

SGA飆40分、連129場20+續寫神蹟　雷霆9連勝拆穿魔術、聯盟首隊晉季後賽

「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲　小演員甜寵曖昧劇情惹議

【警連開2槍】肇逃還衝撞員警！ 通緝犯棄車落跑仍被逮

生活熱門新聞

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

玉女歌手成「中藥女強人」　照顧植物人弟弟22年

鋒面明接近！　3天雨最多

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

快訊／今彩539頭獎開出2注　800萬落在台北、台南

春雨來了！　鋒面明掛外海

醫師點名「3種水果」：吃了讓人長期快樂

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

更多熱門

相關新聞

深夜闖「桃園=中壢」平交道遭撞死　男子身分曝光

深夜闖「桃園=中壢」平交道遭撞死　男子身分曝光

台鐵1282次區間車昨(17日)晚間10時55分發生死傷事故！一名劉姓男子(76歲)不明原因闖入「桃園=中壢」區間的平交道，當場遭火車衝撞，救護人員獲報到場時劉男已無呼吸心跳，緊急送往衛福部桃園醫院搶救後仍宣告不治。初步調查無外力介入，詳細動機持續調查釐清中。

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台鐵「宜花東安全提升」計畫核定　78億預算仍卡立院難發包

台鐵「宜花東安全提升」計畫核定　78億預算仍卡立院難發包

「南鐵地下化」年底通車　風機月底啟動測試

「南鐵地下化」年底通車　風機月底啟動測試

台鐵清明連假再加開20列次　3/18起開放購票

台鐵清明連假再加開20列次　3/18起開放購票

關鍵字：

台鐵副站長平交道事故求償

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友淚訴11年婚姻壓力！

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

LINE訂閱制本週有望上線

吳淡如：這7種人最難變有錢

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面