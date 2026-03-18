副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

▲台鐵蘇姓副站長日前駕車闖平交道跟列車碰撞。（資料圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

3月11日晚間台鐵新埔=通霄間發生小客車闖越秋茂園平交道，遭貨物列車撞及，肇事駕駛竟是台鐵副站長蹺班釀禍，台鐵第一時間將該副站長調離現職調查，今天(18日)將召開考懲會議，據悉，初步調查建議記二大過免職，不過需視考成會決議結果，台鐵初估也將對副站長求償上百萬元。

台鐵公司總經理馮輝昇今出席模範勞工表揚活動受訪時表示，有關3月11日於新埔秋茂園平交道發生的違規肇事事故，經查為新埔站值班站長，同時也是白沙屯站副站長所為。對於此事件，深感痛心，也已全面檢討，目前初步調查已確認，該員工有提前離退的事實，且其違規行為導致平交道事故，對台鐵形象造成重大影響。

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馮輝昇指出，台鐵已立即處置，先將該員工調離現職，後續也將加重懲處。預計於3月18日今天下午召開考績會議，依相關規定及調查結果，做出處分。

據悉，目前初步調查規劃建議記兩大過免職，對此，馮輝昇回應，目前中區調查資料已呈報，方向是朝加重懲處辦理。不過最終是記兩大過或其他懲處，仍需經考績會議審議。

▲台鐵總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

馮輝昇表示，考績會為委員制，會充分討論，也會讓當事人陳述經過，最後結果將對外說明，台鐵對此事件非常嚴肅看待，這樣的事情不應發生在員工身上，台鐵會做出最嚴厲的處分，並進行最嚴格的內部檢討，避免再度發生。

由於台鐵副站長闖行平交道造成貨物列車和機車頭嚴重受損，馮輝昇指出，依規定平交道事故造成的損失都會依法求償。因該員工當時屬非執勤狀態，目前已初步估算損失金額，後續會依規定向當事人求償，詳細金額確定後將一併對外說明。

馮輝昇坦言，目前估算金額不小，因為對行車設施造成相當嚴重的損害，預計可能超過百萬元。