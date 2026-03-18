談陸今年如何實現GDP目標　林毅夫分析四項優勢潛力

▲大陸全國政協常委、經濟學家林毅夫。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸《政府工作報告》提出「經濟增長4.5%—5%」的預期目標，在全球經濟長期低迷的背景下，大陸如何發揮潛力實現增長？全國政協常委、知名經濟學家林毅夫分析大陸經濟發展的基因與環境。林毅夫指出，儘管面臨世界百年未有之大變局與地緣政治挑戰，大陸憑藉創新領先、人口質量、市場規模及制度等四大顯著優勢，不僅能有效對沖外部風浪，更將透過發展「新質生產力」確保全年增長目標圓滿達成。

陸官媒《經濟日報》報導，全國政協常委、經濟學家林毅夫分析，「經濟增長潛力，就像分析一棵樹會長多高。這既決定於它背後的基因，又受到氣候、土壤等方面影響。」

林毅夫說，增長是發展的基礎，而發展是解決一切問題的基礎和關鍵。改革開放以來，大陸經濟實現快速增長，不僅在政治、經濟、社會、文化、生態等各個方面實現了長足進步，而且消除了絕對貧困，在世界經濟發展中舉足輕重。這是實現今後發展的重要基礎。

2023年，林毅夫在《經濟日報》發表題為《不要低估中國經濟潛力》的文章，闡述如何衡量經濟增長潛力，並分析了中國經濟發展的幾個優勢。時至今日，他認為，中國經濟增長仍然具有多方面的顯著優勢。

第一是創新方面優勢。有的傳統產業領域還在奮力追趕，具備後來者優勢，不僅可以實現原始創新，還可以引進消化吸收再創新；有些產業已通過創新站到了世界前沿。同時，第四次工業革命也給我們帶來了許多新興產業、未來產業的新機遇，各行各業都在持續推進技術創新和產業升級，推動新質生產力發展。

第二是人口質量優勢。謀創新，離不開人才。與其他國家相比，我國人才眾多，每年在科學、工程、技術、數學等方面的畢業生有500多萬人，居世界前列。人口質量的提升將彌補數量變化帶來的不利影響。

第三是國內市場規模優勢。大陸有全球最大的國內市場、最多的應用場景，而且產業齊全、產業鏈完整，是創造新技術、發展新產業、提供硬件支撐的重要基礎。這是我國經濟發展最大的韌性所在。

第四是制度優勢。大陸善於利用有效市場，並通過有為政府，解決企業技術創新、產業升級中所面臨的「市場失靈」問題。

以此為基礎，林毅夫認為，從理論分析、歷史經驗來看，大陸的經濟有很大增長潛力。潛力能否充分發揮出來，實際發展情況如何，還受到許多因素影響。

面對外部環境的不確定性，林毅夫分析，當前全球經濟全球化受阻，發達國家增長放緩導致外部需求受到抑制。在內部，大陸正處於結構調整的關鍵期，必須利用人工智能等新技術提高傳統產業生產力，並在轉型中不斷深化改革，調整生產關係以適應新技術的應用。

「今年將經濟增長目標定為一個區間，既考慮了增長的可能，也兼顧了應對風險與推動改革的需要。」林毅夫表示，憑藉獨特的潛力與優勢，大陸定能穿越風浪，在高品質發展的道路上爭取更好結果。