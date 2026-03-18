最高補助6千！廚餘機補助倒數15天　屏東縣府籲把握申請

▲民眾至環保局申請廚餘機補助情形。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府115年推出的家用廚餘機補助，自1月1日起開始受理申請，即將於3月31日截止！提醒民眾把握最後機會，於期限內備妥相關文件提出補助申請。

環保局表示，115年廚餘機補助方案與114年大致相同，以家戶為單位，每台補助40%，並以新臺幣6,000元為補助上限，補助對象限設籍本縣之家戶，惟114年已申請過之家戶則不在補助範圍。詳細補助內容可至環保局官網、屏東環保GO臉書粉絲專頁或至專屬線上申請網站(www.pingtung.info)查詢，亦可撥打補助專線：08-7351911分機627~628諮詢。

屏東縣自114年推出家用廚餘機補助以來，獲得民眾熱烈迴響，共有近2,500戶提出申請，115年開辦迄今也已經有近1,200家戶提出申請，透過廚餘機補助，除了能大幅減少廚餘量，解決異味發臭、孳生蚊蟲等生活困擾，還能將其轉化為有機肥，進一步提升廚餘回收再利用量，初估3,700台廚餘機每年可減少廚餘約2,200公噸。

縣長周春米提醒，距離3月31日的申請截止日只剩最後15天，民眾可採網路或紙本方式申請，網路申請期限至3月31日24時截止；紙本申請可採親送或郵寄，親送於3月31日下午5時截止，郵寄以3月31日郵戳為憑，於期限內申請之民眾，皆納入補助範圍，請有意申請的民眾注意申請期限把握最後申請機會！也呼籲民眾，在家煮飯，吃多少煮多少；在外用餐，吃多少點多少，珍惜食物就是珍惜屏東。