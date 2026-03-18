超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局差2070倍

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber「超哥」（黃伯超）駕駛藍寶堅尼追撞泰籍李姓男大生引發的車禍糾紛，除刑事部分已遭判拘役10日外，李男另提起刑事附帶民事訴訟，求償高達新台幣6400萬元。士林地院民事庭日前認定多數請求缺乏依據，故判超哥須賠償3萬890元，與原求償金額相差逾2000倍。

超哥於2023年5月10日上午9時47分，駕駛租賃牌藍寶堅尼行經北市大同區鄭州路與西寧北路口，左轉後未注意前方車況，追撞因紅燈煞停的李姓騎士，造成對方人車倒地，並受有下背挫傷。

事故當下雙方曾以6000元達成和解並合影，但隔天李男仍持驗傷單赴警局提告。超哥事後也在臉書發文質疑，「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」並指「做人剛好就好，軟土深掘不是好事」。

2024年5月開庭時，雙方就賠償金額激烈攻防。超哥向法官表示，自己未肇逃，第一時間已慰問並給予賠償，對方車損僅車牌歪掉、傷勢也不嚴重，強調自己處理態度誠懇，甚至當庭帶了30萬元現金希望和解，但對方卻開價高達200萬美元。

對於李男提出「喪失打美國職棒大聯盟機會」的說法，超哥當庭回嗆：「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙。」並質疑求償金額過高。

庭後受訪時，超哥再度表示「洗咧供啥碗糕？」強調車禍是自己的錯，因此接受拘役10日判決，但事後已盡力和解，認為處理方式符合一般車禍處置，「對方如果獅子大開口，那就依法處理」。

刑事部分，法院認定超哥未注意車前狀況貿然行駛，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元；李男不服量刑提起上訴，仍遭駁回。

至於民事部分，李男主張除身體受傷外，另有頸椎退化、生活影響等情形，甚至主張車禍導致其喪失挑戰美國職棒大聯盟機會，並以球員平均年薪490萬美元為基礎計算損害，向超哥求償6400萬元。

不過，法院審酌醫療資料與相關證據後，僅認定李男因事故受有下背挫傷，其餘高額請求與本件車禍間欠缺相當因果關係，也無具體證據支持，最終僅就醫療費用及精神慰撫金等部分，判賠3萬890元。