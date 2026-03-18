早鳥優惠最後一天！奧萬大拜訪夜精靈　4月起三梯次解開螢火密碼

▲步道中的螢光點點。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春意漸濃，賞螢勝地奧萬大國家森林遊樂區將於今年4月至5月間舉辦三梯次「拜訪夜精靈」兩天一夜親子生態體驗課程；林業及自然保育署南投分署指出，本活動強調「深度環境教育」，將帶領親子化身「昆蟲調查員」，深入探索奧萬大特有的螢火蟲棲地、解開螢火蟲的閃爍秘密。

林業保育署南投分署表示，奧萬大園區擁有極為純淨的水源與低干擾的林相，造就豐富的螢火蟲生物多樣性，根據奧萬大自然教育中心調查，目前紀錄有十多種的螢火蟲，四月至五月期間正逢黑翅螢的繁殖季高峰，閃爍的螢光佈滿山林之間，具高度觀賞價值。

本次活動核心目標在於「生命尊重」與「科學觀察」，將由專業的環教師帶領，引導學員認識基礎的昆蟲構造與生態習性，夜間則透過實際的觀察體驗，瞭解如何避免過度干擾螢火蟲的欣賞方式，建立起對於生命的尊重態度；奧萬大自然教育中心更將結合藝術創作與心理感官開發，由學員親手製作刮畫明信片、在漆黑的圖紙中畫出繽紛的夜空與螢光，展現創意並將對大自然的感動化作永恆紀念。

▲▼賞螢季的主角黑翅螢、稀有的雌光螢。

南投分署表示，凡民眾預約活動即可協助預訂奧萬大主題房或小木屋，專屬住宿方案名額有限，3月18日前報名還可享早鳥優惠，每人1200元起、五歲以下孩童可以免費參加（需有家長陪同），活動詳情請見報名網站簡章（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-D1501），有任何疑問可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/AWDNC）或電話049-2974499/林小姐洽詢。

▲體型較大的大端黑螢。