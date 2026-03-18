斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）死於以色列空襲，成為最新一名遭擊殺的德黑蘭領袖。半島電視台高級政治分析家比沙拉（Marwan Bishara）指出，以色列持續暗殺敵國領袖，是一種宛如黑手黨的戰爭手段，而擊斃拉里賈尼，恐怕是為了破壞美國與伊朗對話的機會。

比沙拉是一名以色列阿拉伯裔專欄作家，他18日在卡達受訪時指出，美國與以色列對於伊朗的立場有所差異。美國身為超級大國，需要處理的遠遠不只是伊朗國內具體問題，而要處理一整個中東地區的問題。

▲拉里賈尼（Ali Larijani）死於以色列空襲 。（圖／路透）



比沙拉指出，華府決策時會考慮到盟友、世界經濟、全球貿易與能源產業未來等。但以色列相當關注伊朗問題以及政權更迭的必要性，「只要美國和伊朗之間出現任何和解的可能性，以色列人就會試圖破壞。」

比沙拉表示，「以色列的暗殺計畫已經發展超過80年」，80年來持續經營暗殺宿敵的計畫，「這不是一個國家的正常行為」。即使在一場美國選擇性的帝國戰爭中，以色列追殺領袖、包括伊朗直接民選產生的領袖的事實，都是相當不尋常的，「這是黑手黨一般的戰爭手段。」