曾2次戰勝癌症！24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死亡

▲女子罹患致命疾病。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名24歲女曾2次罹癌並且戰勝疾病，然而她上月與朋友們共進晚餐，享用其中一名朋友製作的料理後，卻染了一種罕見且致命的疾病，不僅嚴重胃痛，幾天後甚至無法喝水，最後被緊急送醫。

聚餐後突然罹怪病 女緊急送醫

24歲女子特里尼蒂(Trinity Peterson-Mayes)上月與朋友聚餐後，突然發現自己無法吞嚥、說話或喝水，送醫後情況更加速惡化，整個人完全動彈不得、無法行走，後來發現原因出在朋友製作的發酵劍魚料理，導致她罹患肉毒桿菌中毒(Botulism)。

肉毒桿菌中毒是一種罕見但致死率高的疾病，強大的細菌毒素會攻擊人體的神經系統，導致呼吸困難、肌肉麻痺、癱瘓等症狀，嚴重甚至可能死亡。

無法說話或行走 女子接受治療康復中

特里尼蒂表示，她在醫院醒來後，發現自己被插管，而且整個人無法動彈，「太可怕了，我不能說話，也不能走路」，幸好在接受相關治療後，癱瘓症狀已逐漸改善，目前正在康復中。

當天一起用餐的5名朋友中，有2人也被診斷是肉毒桿菌中毒，目前那2名朋友已經出院，特里尼蒂雖然預計下周也將出院，但未來仍需要數月的時間才能完全康復，已在網路上舉辦募款活動。