女兒以為他失蹤...「創意私房」變態師求交保顧家　法官不領情

▲創意私房被告「陳老師」近日請求交保遭台中高分院駁回。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

從事補教業的陳男在震驚全台的創意私房案中，被查出利用上課期間偷拍30名女童私密影像，一二審均被判處12年刑期，案件仍在最高院審理中。近日陳男提出具保，理由是女兒以為爸爸失蹤了，想在入獄前好好交代告別，照顧年邁父母、籌錢。

檢警查出，陳男（40歲）2015年起在台北市擔任補習班老師，2019年還當過小學代課老師，為滿足私慾，他將針孔攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁，更可惡的是，他還趁擔任代課老師期間，將學生於校外活動結束後帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

檢方認為陳男對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等55罪，求處15年刑期。

台中地院一審判刑12年，台中高分院也認為陳男手段並非一時失慮才偶發性犯案，難認有可令人憐憫之情，仍判陳男12年，陳男仍不服向最高院上訴，案件仍在審理中。

陳男近日提出具保聲請指出，希望在最終判決前多籌一點錢給尚未調解的被害人，家中母親年邁已經無力負擔，羈押一年多，已經深感教訓，願意積極面對司法制裁。

陳男說，家人頻頻透過書信、視訊等方式聯絡，足以證實家庭關係緊密，4歲女兒迄今以為爸爸失蹤，擔心女兒成長，深怕造成陰影，希望能跟女兒好好說清楚，好好與之道別；媽媽年邁又罹病，希望能交保照料媽媽。

但是，台中高分院認為，陳男犯下30多罪，量處刑期甚長，可能有逃亡之虞。且陳男犯案地點是自己熟悉工作場域，又對於未滿14歲兒少犯案，若交保還可能教處潛在被害對象，陳男聲請交保理由與是否羈押無關，因此駁回聲請。