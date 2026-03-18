彰化驚見「幽靈吉普車」泡海中10天　真相曝：阿北刁車遇漲潮

記者唐詠絮／彰化報導

離奇！海巡人員昨(17日)上午巡邏時，在芳苑永興海埔地附近發現一輛吉普車在海上漂流，一度以為發生意外，沒想到追查後才發現，這輛車早在10天前被一位阿伯開進蚵道結果刁車，還來不及拖吊就遇上漲潮，只好棄車逃生，整輛車就這麼在海上載浮載沉長達10天。

▲芳苑永興海域發現吉普車在海裡載浮載沉10天。（圖／民眾提供）

海巡人員昨日上午大約8點多巡邏時，赫然發現一輛吉普車在海上，在距離岸際大約1海浬的海面上漂流，消防隊立即出動空拍機探查，赫然發現車內空無一人，連車牌也不見了，場面相當離奇，立刻前往查看，確認車上沒人，只好透過車上留下的資料，輾轉找到該名糊塗的車主，這才揭開整起事件的真相。

▲芳苑永興海域發現吉普車在海裡載浮載沉10天，出動空拍機搜尋。（圖／民眾提供）

初步了解，該輛車其實已經停在該處至今長達10天，3月9日一名年約60歲的男子開車到芳苑海邊，疑似不小心駛進永興海埔地沙洲，結果車輛當場刁車動彈不得。事後他打電話要進行拖吊，沒想到還沒來得及處理，就遇上漲潮，整輛車就這麼被海水淹沒，隨著潮水在海上漂流至今。

直到昨天上午，海巡人員巡邏時才發現這輛「幽靈吉普車」還在海上漂流。車主本人平安無事，但這輛車歷經10天的海水浸泡，將待退潮後進行吊掛作業，再由車主將吉普車拖上岸。海巡也提醒民眾，前往海邊或蚵道務必注意潮汐時間，避免類似意外發生。